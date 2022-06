John Simmons, de AceAge Inc., est nommé président du conseil d'administration de Medtech Canada





Six nouveaux membres du conseil également nommés

TORONTO, le 29 juin 2022 /CNW/ - Medtech Canada, l'association nationale qui représente le secteur des entreprises de technologies médicales du Canada, est heureuse d'accueillir John Simmons, de AceAge Inc., à titre de président de son conseil d'administration. Six nouveaux membres se joignent à lui au conseil : Michele D'Elia (Roche Diagnostics), Diana Gazdar (Medline Canada), John Hanley (Baylis Medical Technologies), John Hunter (Fresenius Medical Care Canada), Drew McCallum (3M Canada) et Ivy Parks (BD Canada).

John Simmons est le chef de la direction de AceAge Inc., une société de technologies de soins de santé qui crée des produits intuitifs pour faciliter le processus de vieillissement et améliorer les résultats en matière de santé. Possédant plus de 30 ans d'expérience des soins de santé, il est entré au service de AceAge après avoir été directeur général d'Abbott Diagnostics, où il supervisait les activités commerciales canadiennes depuis 2018. Dirigeant chevronné dans le secteur des dispositifs médicaux, il a acquis des compétences essentielles dans la croissance et la commercialisation d'entreprises canadiennes, américaines et internationales. Il possède des atouts particuliers dans l'élaboration de stratégies claires, la constitution d'équipes ainsi que l'identification et l'établissement de relations avec les parties prenantes sur divers marchés. John Simmons détient un baccalauréat spécialisé en sciences de la vie de l'Université Queen's et un MBA de l'Université Simon Fraser.

« La pandémie a mis en relief l'immense importance du secteur des technologies médicales pour garder les Canadiens en santé et permettre à l'économie de rester ouverte, a dit M. Simmons. Je suis très heureux de présider le conseil d'administration de Medtech Canada alors que nous cherchons à faire du Canada un chef de file mondial de l'innovation en technologies médicales et à faire en sorte que notre système de soins de santé et nos patients puissent bénéficier de ces technologies. »

« La vaste expérience de John, autant dans l'industrie qu'au sein de notre association, sera inestimable, car il présidera notre conseil pendant cette période critique pour les soins de santé canadiens, a déclaré Nicole DeKort, présidente et chef de la direction de Medtech Canada. J'ai hâte de travailler avec John et tous les membres de notre conseil pour accroître l'utilisation des solutions offertes par le secteur des technologies médicales afin de relever les défis des soins de santé au Canada, tout en faisant croître ce secteur dans notre pays. »

Les personnes qui poursuivent leur mandat au conseil d'administration de Medtech Canada sont : Shahira Bhimani (Baxter Canada), Dehlia Blanchard (GE Healthcare Canada), James Brodie (Johnson & Johnson MedTech), Mike Canzoneri (Canadian Hospital Specialties), Jennifer Cummings (The Stevens Company), Patrick Hupé (Medtronic Canada), Kelly Makimoto (SciCan), Sevket On (Siemens Healthineers Canada), Sophie Pouliot (ConvaTec Canada), Martin Roy (Christie InnoMed), Russell Schuster (Cardinal Health Canada) et Lindsay Williams (Stryker Canada).

Medtech Canada remercie les membres sortants du conseil d'administration pour les services rendus à l'association : Dave O'Neil, président sortant du conseil d'administration de Medtech Canada (Smith & Nephew), François Drolet (Roche Diagnostics), Britta Kroupa (Philips Canada) et Lorenzo Santini (Bausch Health, Canada Inc.).

À propos de Medtech Canada

Medtech Canada est l'association nationale qui représente le secteur des technologies médicales au Canada. Notre association plaide pour un accès à des solutions technologiques novatrices de pointe pour les patients qui améliorent leur sort. Nos membres s'engagent à fournir des technologies médicales sécuritaires et novatrices qui améliorent la qualité des soins aux patients ainsi que l'accès des patients aux soins de santé, et qui permettent la durabilité de notre système de santé. Le secteur des technologies médicales au Canada emploie plus de 35 000 Canadiens dans environ 1 500 établissements de part et d'autre du pays.

