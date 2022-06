Intact Public Entities et Intact Corporation financière versent un million de dollars pour favoriser la résilience aux changements climatiques dans les collectivités canadiennes





Dix municipalités et organismes sans but lucratif reçoivent des subventions en appui à des initiatives locales d'adaptation aux changements climatiques

TORONTO, le 29 juin 2022 /CNW/ - Intact Public Entities (IPE) et Intact Corporation financière (TSX?:?IFC) sont heureuses d'annoncer que 10?collectivités au Canada recevront des subventions pour réduire les risques d'inondations et de feux de forêt. Les subventions d'Intact, totalisant un?million de dollars, aideront directement les intervenants de première ligne?: les municipalités subissant les effets des changements climatiques.

Redoubler d'efforts pour s'adapter aux conséquences des changements climatiques est l'un des piliers de la stratégie climatique en cinq points d'Intact. «?Nous sommes fiers de contribuer à des solutions locales qui aideront les collectivités vulnérables aux conséquences des conditions météorologiques extrêmes comme les inondations et les feux de forêt?», déclare Diane?Flanagan, première vice-présidente associée, Communications et affaires publiques, Intact et présidente, Fondation Intact.

Les 10?bénéficiaires représentant des municipalités et des organismes sans but lucratif partout au pays ont été sélectionnés parmi 144?candidats impressionnants. Leurs projets vont de l'aménagement de zones humides et de jardins pluviaux pour réduire les inondations dans la collectivité à la mise en place de programmes incitatifs pour les propriétaires afin de rendre leur résidence plus résiliente aux feux de forêt.

Colombie-Britannique?: Renforcer la résilience climatique en aménageant une zone humide dans l'est du centre-ville de Vancouver , EYA Environmental Youth Alliance Society, Vancouver

Renforcer la résilience climatique en aménageant une zone humide dans l'est du centre-ville de , EYA Environmental Youth Alliance Society, Alberta?:

Programme incitatif d'atténuation des feux de forêt, comté de Lac La Biche



Programme de rabais Intelli-feu maison en action, municipalité régionale de Wood?Buffalo, Fort?McMurray



Programme incitatif Intelli-feu pour les propriétaires résidentiels, ville de Whitecourt

Ontario?: Projet de coupe-feu dans la municipalité de Red?Lake, Balmertown

Projet de coupe-feu dans la municipalité de Red?Lake, Québec?:

Programme de jardin pluvial pour les résidents de Lac-Sergent , Fondation en environnement et développement durable

, Fondation en environnement et développement durable

Plan d'intervention pour le bassin versant de la rivière à la Raquette, Nature-Action Québec inc.

Île-du-Prince-Édouard?: Programme de rabais pour la réduction des risques liés aux inondations, ville de Charlottetown

Programme de rabais pour la réduction des risques liés aux inondations, ville de Nouveau-Brunswick?: Portail des risques d'inondation, ville de Fredericton

Portail des risques d'inondation, ville de Nouvelle-Écosse?: Projet de coupe-feu autour des collectivités membres de la Première Nation Acadia, The Confederacy of Mainland Mi'kmaq, Truro

«?Les municipalités jouent un rôle essentiel pour protéger les collectivités contre les effets des changements climatiques?», affirme Larry?Ryan, président et courtier principal, Intact Public Entities. «?Le très grand nombre de municipalités ayant présenté une demande démontre le besoin croissant d'investir dans des stratégies de résilience climatique.?»

Le Programme de subventions aux municipalités pour la résilience climatique a donné la priorité aux projets qui atténuent les risques d'inondation ou de feu de forêt, qui ont de bons résultats mesurables et qui peuvent être étendus à d'autres collectivités. Certains projets ont déjà commencé, tandis que d'autres seront lancés dans les prochains mois pour rendre les collectivités plus fortes et plus résilientes.

Quelques faits importants

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX?: IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 20?milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson?Assurance.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

À l'extérieur de l'Amérique du Nord, la société offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée au Royaume-Uni, en Irlande, en Europe et au Moyen-Orient sous les marques de RSA.

Intact Public Entities est une filiale en propriété exclusive d'Intact Corporation financière.?

