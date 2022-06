Début de la fabrication en série du Vertex S 430W nouvelle génération : Trina Solar propose des modules à ultra-haute puissance pour tous les toits





CHANGZHOU, Chine, 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le 28 juin 2022, l'usine 210 Super Factory de Trina Solar située à Yiwu, en Chine, a officiellement débuté la fabrication en série du module Vertex S 430W nouvelle génération, marquant ainsi le début de la production à grande échelle des modules. La capacité de production des nouvelles séries Vertex, notamment le Vertex S et le Vertex 580W améliorés, devrait atteindre 10GW cette année, un chiffre qui devrait plus que doubler l'année prochaine. Les modules Vertex nouvelle génération très innovants permettront d'accroître le nombre de livraisons de modules à l'échelle internationale pour répondre à la demande croissante du marché et offriront une expérience technologique écologique supérieure aux clients et aux utilisateurs finaux du monde entier, à mesure que les toits solaires zéro carbone sont construits.

Depuis sa sortie en avril, la série Vertex améliorée de Trina Solar, qui offre une puissance supérieure avec un LCOE plus faible, a fait beaucoup de bruit à l'échelle internationale et a été largement saluée par les clients. En plus de la technologie à jeux de barres multiples, de la coupe non destructive et de l'interconnexion à haute densité, les modules adoptent la toute dernière technologie de plaquettes de silicium 210R et un design innovant, qui permet d'augmenter la puissance du module unique jusqu'à 30W, avec une puissance de sortie pouvant aller jusqu'à 430W pour Vertex S et jusqu'à 580W pour le Vertex 550W, portant le taux d'efficacité du module à 21,8%, ce qui permet des avantages significatifs par rapport à d'autres produits similaires sur le marché mondial.

Avec la nouvelle technologie 210R qui s'ajoute à la gamme de produits 210 Vertex, Trina Solar renforce davantage sa compétitivité dans le segment de marché. Grâce à une innovation et des avancées continues, les modules Trina Solar 210R réduisent considérablement le LCOE et assurent une excellente fiabilité. Ils fournissent d'excellentes performances sur le marché, notamment sur les toits résidentiels et les scénarios industriels et commerciaux dans le monde entier. Ils continuent également à maximiser la valeur pour les clients, permettant à Trina Solar de maintenir sa position de leader dans les applications solaires complètes.

Pour assurer la haute qualité et l'efficacité des nouveaux modules ultra-haute performance, Trina Solar a entièrement mis à niveau son usine 210 Super Factory à Yiwu en améliorant à la fois la ligne de production et le processus de fabrication. Trina Solar continuera de proposer des produits plus fiables et de haute qualité avec une plus grande valeur pour les clients et des rendements plus élevés, et de soutenir le développement vert et à faibles émissions de carbone dans le monde entier.

Communiqué envoyé le 29 juin 2022 à 08:19 et diffusé par :