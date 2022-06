Avec le début de la production de masse de la nouvelle génération de modules Vertex S 430W, Trina Solar fournit la solution ultraperformante pour tous les toits





CHANGZHOU, Chine, 29 juin 2022 /CNW/ - Le 28 juin 2022, la superusine deTrina Solar 210 à Yiwu, en Chine, a officiellement commencé la production de masse de sa nouvelle génération de module Vertex S 430W. La capacité de production estimée de la nouvelle série Vertex, incluant les nouveaux Vertex S et Vertex 580W mis à niveau cette année, atteindra 10 GW, chiffre qui devrait plus que doubler l'an prochain. La nouvelle génération hautement innovatrice de modules Vertex permettre un plus grand nombre d'expéditions de modules à l'échelle mondiale, pour répondre à la demande croissante du marché et offrir une expérience de technologie verte supérieure aux clients et utilisateurs finaux dans le monde entier, à mesure qu'ils font installer des toits solaires sans émissions de carbone.

Depuis son lancement en avril, la série Vertex améliorée de Trina Solar, avec sa puissance plus élevée combinée à un coût actualisé de l'énergie réduit, a attiré beaucoup d'attention à l'échelle internationale et a été largement saluée par les clients. Outre son recours aux technologies de barres omnibus multiples, de découpe non destructive et d'interconnexion haute densité, elle utilise les plus récentes plaquettes rectangulaires en silicium 210R et une conception innovante, augmentant le rendement d'un module unique jusqu'à 30 W - soit une puissance de sortie de 430 W pour le Vertex S et de 580 W pour le Vertx 550W -, pour une efficacité accrue jusqu'à 21,8 % et des avantages importants par rapport à d'autres produits similaires sur le marché de distribution mondiale.

Avec l'ajout de la nouvelle technologie 210R à la gamme 210 Vertex, Trina Solar renforce sa compétitivité sur le marché. Grâce à l'innovation et aux percées technologies continuelles, les modules 210R de Trina Solar réduisent considérablement le coût actualisé de l'énergie et assurent une fiabilité de haut niveau. Cela se traduit par une offre de performance remarquable sur le marché de distribution, notamment pour les toits résidentiels et les besoins industriels et commerciaux dans le monde entier. Elle continue également de maximiser la valeur pour le client, ce qui permet à Trina Solar de conserver sa position de chef de file dans les applications solaires entièrement distribuées.

Afin de garantir la haute qualité et l'efficacité de ses nouveaux modules ultraperformants, Trina Solar a entièrement modernisé sa superusine 210 de Yiwu, en y améliorant la chaîne de production et le processus de fabrication. Trina Solar continuera d'offrir des produits plus fiables et de grande qualité, ainsi qu'une valeur accrue et des rendements plus élevés pour l'utilisateur, toujours dans le but de soutenir le développement écologique et la réduction des émissions de carbone à l'échelle mondiale.

