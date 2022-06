Le président argentin Alberto Fernandez a rencontré le président de Gotion High-tech Li Zhen





BUENOS AIRES, Argentine, 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- L'après-midi du 24 juin, heure d'Argentine, le président argentin Alberto Fernandez a rencontré Li Zhen, président de Gotion High-tech, et sa délégation à la résidence présidentielle d'Olivos ; il a explicitement soutenu les investissements chinois en Argentine et a salué les multiples investissements industriels de Gotion High-tech qui favoriseront le développement d'une nouvelle industrie énergétique en Argentine. Les deux parties ont également eu des échanges amicaux sur la stratégie « Objectifs pic de carbone et neutralité carbone », l'industrie des véhicules à énergie nouvelle, la loi sur les transports durables et la coentreprise entre Gotion High-tech et Corven, un fabricant de pièces automobiles américain bien connu, pour établir des batteries de bus électriques, et d'autres sujets.

Alberto Fernández a déclaré : « Le monde se tourne déjà vers les énergies renouvelables. L'Argentine a pris des mesures incitatives pour le lithium, l'énergie éolienne, le photovoltaïque et d'autres industries. La loi sur le développement des transports durables, présentée l'année dernière, vise à promouvoir l'investissement dans les véhicules électriques et l'électrification des transports et à fournir une protection juridique aux investisseurs dans les énergies nouvelles.

Nous saluons les investissements chinois en Argentine. « Les activités d'investissement industriel de Gotion High-tech en Argentine concernent le développement, la transformation et les batteries fabriquées à partir des ressources en lithium, ce qui permet d'accélérer le développement des ressources locales en lithium et contribue au développement de la nouvelle industrie énergétique argentine. »

Li Zhen a déclaré : « Depuis l'établissement de liens diplomatiques entre la Chine et l'Argentine, les dirigeants des deux pays ont activement soutenu les avantages complémentaires et la coopération économique entre les entreprises, en particulier autour de la nouvelle route de la soie. Ces liens nous fournissent des orientations stratégiques, définissent la direction à prendre et jettent les bases de la coopération interentreprises.

La troisième révolution énergétique est là, avec l'énergie solaire et éolienne au centre. Pour l'utiliser pleinement, nous avons besoin de technologies de stockage de l'énergie. Gotion High-tech se concentre sur le stockage de l'énergie depuis 16 ans. Nous prévoyons d'atteindre une capacité de production de batteries de 300GWh à l'échelle mondiale d'ici 2025, accroissant ainsi la demande des entreprises en lithium.

Avec son système social harmonieux et le développement méthodique des ressources, l'Argentine est la troisième économie d'Amérique latine, et constitue un bon environnement d'investissement extérieur pour les entreprises. Nous nous sommes associés à la société Jujuy National Energy and Mining Company et nous collaborerons avec Corven à Buenos Aires pour développer des applications en aval. Au cours des 100 prochaines années, les véhicules à énergie nouvelle devraient devenir le nouveau moteur de l'économie mondiale. Gotion souhaite travailler avec le peuple visionnaire d'Argentine pour créer une nouvelle ère de l'industrie énergétique main dans la main. »

Outre Daniel Scioli, le ministre argentin de la Production et du Développement et Ariel Schale, ministre de l'Industrie, le président Fernandez était accompagné de Cecilia Todesca, ministre des Relations économiques internationales et de Fernanda Avila, ministre des Mines, et a échangé avec l'équipe de Gotion High-tech concernant le développement de l'industrie du lithium.

Communiqué envoyé le 29 juin 2022 à 08:15 et diffusé par :