Thales présente HELIXVIEW, scanner révolutionnaire qui évite aux passagers d'ouvrir leurs bagages aux contrôles de sécurité





Dans les aéroports, les contrôles de sécurité sont synonymes de procédures complexes et stressantes, puisqu'il faut jongler entre sacs, produits liquides et appareils électroniques. Si aujourd'hui les passagers redécouvrent les joies de l'avion, ils renouent aussi avec les contraintes de l'embarquement, par exemple aux contrôles de sécurité qui les obligent à retirer de leurs bagages divers objets. Dans ce contexte, Thales a développé le scanner HELIXVIEW, qui pourrait révolutionner l'expérience aéroportuaire tant pour les passagers que pour les compagnies aériennes.

Fondé sur l'expertise de Thales en intelligence artificielle (IA) et en cybersécurité, HELIXVIEW est un scanner stationnaire, compact et léger qui répond à la norme C3 (prochaine norme applicable pour la certification EDS CB). Il combine un scanner à balayage électronique de rayons X fondé sur des nanotechnologies et un système de reconstruction d'images en 3D. Grâce à cette solution installée aux contrôles de sécurité, les passagers n'auront plus à retirer des objets de leurs bagages à main. La technologie utilisée détecte les objets interdits de toute sorte, qu'il s'agisse d'explosifs, de couteaux ou même d'armes démontées dont les éléments seraient répartis entre plusieurs sacs.

Thales a exploité les capacités de l'intelligence artificielle pour détecter et interpréter les menaces. Le système donne ainsi à l'opérateur une instruction immédiate sur la présence ou pas de menaces contenues dans un bagage à main.

Les préoccupations relatives à la sécurité des aéroports restent vives au sein des passagers, du personnel aéroportuaire et des compagnies aériennes, avec l'objectif de détecter toutes les menaces avec précision grâce à un système d'une fiabilité extrême. Les points de contrôle des bagages à main requièrent donc des dispositifs de nouvelle génération technologiquement plus évolués (imagerie 3D, détection automatique et rapide, réduction du taux de fausses alarmes...). Moins encombrant et beaucoup moins lourd, HELIXVIEW aide les aéroports à optimiser l'espace dont ils disposent. De plus, dans le but d'effectuer des maintenances plus rapides, HELIXVIEW présente un mécanisme simple et stationnaire, sans aucun élément rotatif. Tout réglage ou changement de pièce se fait rapidement et facilement, sans intervention physique contraignante.

« Je suis très heureuse de présenter HELIXVIEW, notre nouveau scanner aéroportuaire. Je suis convaincue que les passagers apprécieront ce système de sécurité innovant et ergonomique, permettant des contrôles plus fluides et plus rapides. Cette nouvelle technologie accroîtra la sécurité et le confort avec un rapport coût-performance optimal. » ? Yannick Assouad, Thales

HELIXVIEW est un produit qui vise une certification fin 2023. Cette nouvelle solution bénéficie du soutien de BPI France dans le cadre de l'appel à projets i-Démo.

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » ? connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique ? pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients ? entreprises, organisations, États ? dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport et de l'identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l'humain au coeur des décisions.

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16,2 milliards d'euros.

