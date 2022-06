La gouverneure générale annonce de nouvelles nominations et des promotions au sein de l'Ordre du Canada





OTTAWA, ON, le 29 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, a annoncé 85 nouvelles nominations au sein de l'Ordre du Canada : 1 Compagnon (C.C.), 13 Officiers (O.C.) et 71 Membres (C.M.). En outre, 4 personnes ont fait l'objet d'une promotion au sein de l'Ordre, à savoir 3 qui sont passées d'Officier à Compagnon, et une autre de Membre à Officier.

La liste des nominations.

Ces personnes se verront remettre leur insigne lors de cérémonies d'investiture qui auront lieu à des dates ultérieures.

L'Ordre du Canada a été créé en 1967 par Sa Majesté la reine Elizabeth II pour rendre hommage aux personnes dont les réalisations façonnent notre société, dont les innovations stimulent notre imagination et dont la compassion unit nos communautés.

Citation

« L'Ordre du Canada rend hommage au parcours, aux initiatives et aux accomplissements de personnes de tous les horizons, d'un océan à l'autre. Les personnes nommées aujourd'hui représentent une variété de secteurs, ont connu du succès sur la scène nationale et internationale, et ont fait montre d'ingéniosité, d'innovation et de générosité. Plus encore, ces personnes ont amélioré la qualité de vie de leurs communautés et du Canada grâce à leur dévouement et à leur engagement exemplaires. Félicitations aux nouvelles personnes nommées ainsi qu'à celles qui célèbrent une promotion au sein de l'Ordre. »

Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada

Faits en bref

L'Ordre du Canada est l'une des plus hautes distinctions honorifiques de notre pays.

est l'une des plus hautes distinctions honorifiques de notre pays. À ce jour, plus de 7 600 personnes issues de tous les segments de la société de notre pays ont été investies au sein de l'Ordre du Canada .

. Leurs contributions sont variées, mais ces personnes ont toutes amélioré la vie de la collectivité d'une manière qui reflète la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (« Ils désirent une patrie meilleure »).

