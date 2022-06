WSP figure parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada





MONTRÉAL, 29 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) est fier de figurer dans la liste 2022 des meilleures entreprises citoyennes du Canada de Corporate Knights, qui reconnaît ainsi son leadership social et environnemental pour la deuxième année consécutive. Les points saillants de la performance de WSP comprennent ses « revenus propres » supérieurs à la moyenne ? provenant entre autres de ses activités de service-conseil en environnement, sa performance environnementale du premier quartile, ainsi que la diversité de genre au sein de son conseil d'administration et de son équipe de direction.



« C'est un honneur que de figurer parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada de Corporate Knights. Cela confirme nos progrès notables vers un avenir meilleur dans un monde davantage équitable et inclusif, caractérisé par des émissions sobres de carbone », a déclaré Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de WSP. « En tant que leader de l'industrie, nous cherchons constamment des moyens novateurs de rendre nos activités plus durables afin de protéger notre planète, et de créer un environnement où nos employés pourront réaliser leur plein potentiel. »

Le classement de Corporate Knights est principalement basé sur les données de 2020. En 2021, WSP a continué de faire des progrès marqués vers la réalisation de son objectif visant à atteindre zéro émission nette, tout en continuant de relever les défis climatiques et sociétaux auxquels le monde est confronté.

Voici un aperçu des réalisations de WSP :

Revenus propres. ? En 2021, les revenus propres (revenus ayant un impact positif sur l'environnement et soutenant les objectifs de développement durable des Nations unies) représentaient environ 51,5 % du chiffre d'affaires de WSP.





Pour plus de renseignements sur les engagements de WSP en faveur d'un avenir durable, consultez le rapport mondial sur les facteurs ESG 2021 de WSP.

À PROPOS DE CORPORATE KNIGHTS

Depuis deux décennies, le classement des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada de Corporate Knights met en lumière les sociétés canadiennes qui s'engagent à améliorer la société et la planète. Les 50 meilleures entreprises citoyennes représentent une norme de plus en plus reconnue pour mesurer le leadership sur le plan de la durabilité au pays. Avec un leadership plus diversifié et des revenus plus élevés provenant de produits et services propres, les 50 meilleures entreprises font progresser les pratiques de durabilité dans la bonne direction. Pour en apprendre plus sur Corporate Knights et les 50 meilleures entreprises de son classement .

À PROPOS DE WSP

L'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l'avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, nous fournissons des services de consultation stratégique, d'ingénierie et de conception à nos clients dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l'environnement, du bâtiment, de l'énergie, de l'eau, des mines et des ressources. Nos quelque 55 000 professionnels de confiance partagent un objectif commun, soit d'avoir un impact positif et durable sur les collectivités que nous servons grâce à une culture d'innovation, d'intégrité et d'inclusion. La durabilité et la science étant omniprésentes dans son travail, WSP a tiré environ la moitié de ses 10,3 milliards de dollars (CAD) de revenus en 2021 de sources propres. Les actions de la société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP). Pour en savoir plus, visitez wsp.com .

