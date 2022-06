Regroupement d'une alliance de fondateurs technologiques pour investir dans la prochaine génération d'innovateurs mondiaux, avec un tour de financement de série C d'un montant de 158 millions de dollars pour Entrepreneur First





Entrepreneur First (EF), un investisseur dans des talents de fondateurs à un stade précoce, a levé 158 millions de dollars dans le cadre d'un tour de financement auprès d'un groupe de fondateurs technologiques expérimentés, parmi lesquels Patrick et John Collison, Reid Hoffman, Taavet Hinrikus et Matt Mullenweg.

À contre-courant de la tendance d'augmentation des licenciements et de diminution des volumes de capital-risque dans le monde des startups, en raison des craintes d'une récession imminente, ces entrepreneurs et fondateurs parmi les plus performants soutiennent EF pour débloquer des opportunités pour un ensemble diversifié de nouveaux fondateurs internationaux.

L'impressionnante liste mondiale de bailleurs de fonds d'EF inclut John et Patrick Collison (cofondateurs de Stripe), Taavet Hinrikus (cofondateur de Wise), Reid Hoffman (cofondateur de LinkedIn), Matt Mullenweg (cofondateur de Wordpress), Tom Blomfield (cofondateur de Monzo et de GoCardless), Nat Friedman (ancien PDG de Github), Sara Clemens (ancienne directrice de l'exploitation chez Twitch et Pandora), Matt Robinson (cofondateur de Nested et de GoCardless), Patrick O'Shaughnessy (Positive Sum), Demis Hassabis et Mustafa Suleyman (cofondateurs de Deepmind), Claire Hughes Johnson, Sten Tamkivi, Elad Gil et Lachy Groom.

Fondée en 2011 par Matt Clifford et Alice Bentinck à Londres, EF emploie aujourd'hui 120 personnes dans le monde. La société joue le rôle d'investisseur précoce, aidant des personnes talentueuses à trouver des cofondateurs avec lesquels s'associer préalablement au lancement de startups.

« Les talents sont partout, mais ce n'est pas le cas pour les opportunités. L'idée de prendre des personnes étrangères et de les aider à démarrer des entreprises robustes et ambitieuses n'est plus quelque chose de radical, mais d'essentiel pour propulser la prochaine phase d'innovation », a déclaré Matt Clifford, PDG et cofondateur d'Entrepreneur First.

« Toute la thèse d'EF consiste à trouver des individus qui, sans cela, ne créeraient peut-être pas d'entreprise, puis à essayer d'accélérer leur chemin vers la réussite ».

« EF est tout à fait unique dans le paysage du financement à un stade précoce. Tous nos efforts sont axés sur les talents plutôt que sur le flux d'affaires typique du capital-risque. Nous n'essayons pas de gagner des affaires, nous ne choisissons pas des affaires, mais nous trouvons des gens formidables. Cela apporte de grandes forces. La possibilité de s'associer avant même l'existence d'une entreprise est à la fois une relation et une force économique », a-t-il ajouté.

Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn et membre du conseil d'administration d'Entrepreneur First, a affirmé : « Nous entrons dans une nouvelle ère pour le financement par capital-risque, avec une génération de fondateurs internationaux qui ont besoin de soutien pour bâtir des sociétés emblématiques à partir de rien. Je suis enthousiasmé de faire partie de ce consortium de calibre mondial. Nous sommes tous enthousiasmés par la puissance de l'entrepreneuriat pour changer la vie des gens et pour changer le monde. Entrepreneur First représente une nouvelle manière pour les personnes talentueuses d'accéder à cette opportunité et une nouvelle manière de bâtir des écosystèmes de startups en-dehors de la Silicon Valley. »

Alice Bentinck, cofondatrice d'Entrepreneur First, a expliqué : « Alors que la valeur des entreprises du portefeuille d'EF dépasse les 10 milliards de dollars, nous pensons que nous n'en sommes qu'au début. Nous voulons qu'EF dispose d'un produit qui permette à chaque individu ambitieux de trouver son cofondateur. EF est déjà l'une des fantastiques communautés de talents au monde et, avec ce nouveau financement et ces nouveaux investisseurs, nous nous réjouissons à l'idée de nous associer avec des milliers d'autres fondateurs exceptionnels dans les années à venir. »

Collectées sous forme de tour de financement plutôt que sous forme de ?fonds', les liquidités seront utilisées pour faire des investissements dans de nouvelles startups et fourniront à EF des capacités pour expérimenter et innover sur la meilleure manière de financer la prochaine génération d'entrepreneurs en lançant de nouveaux produits destinés à bousculer le modèle typique de capital-risque.

EF annonce également que la valeur totale des entreprises créées via sa plateforme dépasse à présent les 10 milliards de dollars. Parmi les récipiendaires notables figurent Tractable (la licorne de vision par ordinateur axée sur le secteur de l'assurance, financée par Insight et Georgian Partners) ; Omnipresent (la plateforme pour l'emploi destinée au travail à distance, financée par Tencent et Kinnevik) ; Aztec Protocol (le protocole pour les transactions privées, financé par Paradigm) ; Cleo (l'appli de gestion financière, financée par Balderton et EQT Ventures) ; et Permutive (la plateforme d'infrastructure publicitaire respectant la vie privée, financée par Softbank).

