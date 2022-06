/R E P R I S E - Le ministre Hussen et le Réseau canadien anti-haine lancent une trousse d'outils anti-haine destinés aux écoles canadiennes/





Le ministre Hussen et le Réseau canadien anti-haine feront une importante annonce pour aider à contrecarrer et à prévenir la haine dans les écoles canadiennes

OTTAWA, ON, le 28 juin 2022 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, se joindra au Réseau canadien anti-haine pour faire une importante annonce mercredi en vue d'aider les éducateurs, les parents et les communautés à contrecarrer et à prévenir la haine dans les écoles canadiennes. Le ministre Hussen répondra aux questions des journalistes après l'annonce.

Annonce virtuelle et point de presse

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'annonce virtuelle et au point de presse sur Zoom doivent obligatoirement confirmer leur participation en transmettant leur nom complet ainsi que le nom de leur média à [email protected] avant 9 h HE, le mercredi 29 juin.

Un lien Zoom leur sera envoyé pour leur permettre de poser des questions après l'annonce.

Veuillez noter que tous les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis.

Voici les détails :

ACTIVITÉ :

DATE :

Le mercredi 29 juin 2022

HEURE :

12 h HE

ENDROIT :

Virtuel

