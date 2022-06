China Matters documente l'ancienne maison du gouverneur allemand de Qingdao dans le cadre des échanges culturels sino-allemands





BEIJING, 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- Qingdao est une ville côtière située dans l'Est de la Chine. L'architecture européenne qui rappelle les temps passés, le climat agréable du bord de mer et les paysages naturels d'une beauté enchanteresse emplissent la ville d'une atmosphère à la fois élégante et romantique.

La construction de la maison de l'ancien gouverneur allemand à Qingdao (n° 26 Longshan Road) a commencé en juillet 1905 et s'est achevée deux ans plus tard. Le bâtiment lui-même couvre plus de 4 000 mètres carrés et l'enceinte occupe une superficie de 26 000 mètres carrés, y compris le jardin environnant. Quelque 850 000 marks allemands ont été dépensés pour sa construction.

C'est un bâtiment véritablement captivant. Il s'intègre parfaitement aux rues de la ville et à la Colline du signal de Qingdao, créant ainsi un exemple improbable, mais brillant, d'architecture européenne dans la ville orientale de Qingdao. Considéré comme le "sommet de l'architecture allemande en Chine", son niveau d'élégance et de décoration le font se classer parmi les plus belles architectures de Chine.

Après avoir effectué des recherches minutieuses sur la Maison du Gouverneur, l'animateur vidéo allemand Leo a décidé de se rendre à Qingdao pour en apprendre davantage sur cet édifice d'importance historique. Dans le même temps, l'équipe de production de China Matters s'est rendue à Hambourg et à Mannheim, en Allemagne. Elle y a interviewé les frères Storz, descendants du gouverneur allemand de Qingdao il y a 100 ans, et s'est entretenue avec le Dr Norbert Egger, ancien premier maire de Mannheim et citoyen d'honneur de Qingdao. Dans cette vidéo, ils partagent leurs histoires et leurs points de vue sur la célèbre Maison du Gouverneur et offrent aux téléspectateurs une image complète de cet impressionnant bâtiment qui se dresse à Qingdao depuis plus de cent ans.

