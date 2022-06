/R E P R I S E -- Levée de l'avis d'ébullition dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et la ville de Montréal-Est/





MONTRÉAL, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Agglomération de Montréal décrète que l'avis d'ébullition est levé dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et la ville de Montréal-Est

Les analyses des échantillons d'eau des dernières heures démontrent que la situation est rétablie dans les secteurs qui se trouvent entre la rue Cherrier et la rue Notre-Dame et entre la rue Saint-Cyr et l'avenue Gamble dans la ville de Montréal-Est ainsi que dans le quartier Pointe-aux-Trembles, au sud de l'autoroute 40 dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies- Pointe-aux-Trembles. La situation est également rétablie dans la ville de Charlemagne.

L'Agglomération a l'assurance que l'eau rencontre en tout point les exigences de la réglementation en matière de qualité de l'eau potable. Ce faisant, il n'est plus nécessaire de faire bouillir l'eau avant de la consommer dans ces secteurs.

En ce jour, l'avis d'ébullition publié le 27 juin 2022 pour les secteurs concernés dans la ville de Montréal-Est et l'arrondissement de Rivière-des-Prairies- Pointe-aux-Trembles est donc levé.

Les citoyennes et les citoyens qui souhaitent obtenir plus d'informations au sujet de cet avis peuvent appeler en tout temps la Ville de Montréal en composant le 311 ou consulter le site Internet https://montreal.ca/articles/avis-debullition-deaul. L'Agglomération de Montréal vous remercie de votre compréhension.

SOURCE Ville de Montréal

