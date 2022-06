MANTEIGARIA - LES PASTÉIS DE NATA ARTISANAUX ONT UN NOUVEAU MAGASIN Á LISBONNE





LISBONNE, Portugal, 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- La marque de pâtisseries portugaise Manteigaria a un nouveau magasin, dans l'un des quartiers les plus touristiques de Lisbonne, Belém, près du célèbre monastère des Jerónimos, de la tour de Belém ou du célèbre lieu d'art moderne et de spectacles, le Centro Cultural de Belém. Désormais, les amateurs du Pastel de Natal peuvent goûter et apprendre à fabriquer la douceur la plus célèbre du Portugal dans l'un des plus beaux sites touristiques de Lisbonne.

L'origine des Pastéis de Nata remonte au XVIe siècle, lorsqu'ils étaient appelés tartes au lait. Ils ont été référencés par de nombreux couvents portugais, à travers les âges, comme faisant partie de la riche tradition des célèbres sucreries nationales des couvents. Le pastel de nata est devenu l'une des sucreries incontournables du Portugal, ayant été considéré comme l'une des 50 gourmandises du monde par The Guardian en 2009.

Les Portugais prennent leurs Pastéis de Nata très au sérieux, et à Manteigaria, l'ensemble du processus de cuisson est réalisé par les mains expérimentées des maîtres pâtissiers, à la vue de nos clients. À chaque lot, une cloche sonne à l'entrée de la boutique, informant les passants de la présence de pastéis de nata chauds et fraîchement cuits.

Fabriqués avec les meilleures matières premières et 100 % à la main, les pastéis de nata de Manteigaria présentent l'équilibre parfait entre une croûte croustillante et une garniture crémeuse, et sont traditionnellement servis avec du café ou le non moins traditionnel vin de Porto ou Ginja.

Actuellement, Manteigaria possède cinq usines à Lisbonne: la nouveau magasin dans la Rue de Belém 31, à Chiado, Time Out Market, dans la Rue Augusta et Alvalade, et deux usines à Porto, dans la rue Clérigos et à côté du marché Bolhão. Chaque usine se trouve dans une zone emblématique, où le patrimoine et l'héritage de chaque site sont préservés.

