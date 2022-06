Boralex se classe parmi les « 50 meilleurs citoyens corporatifs » au Canada selon Corporate Knights





MONTRÉAL, 29 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) est heureuse d'annoncer qu'elle fait son entrée dans le palmarès annuel des « 50 meilleurs citoyens corporatifs » ("Best 50 Corporate Citizens") au Canada du magazine d'économie durable Corporate Knights. Ce classement récompense depuis 2002 les compagnies se démarquant par leur leadership en matière de développement durable.



Afin de déterminer le classement pour 2022, Corporate Knights a analysé 332 grandes organisations canadiennes par rapport à leurs homologues canadiens et mondiaux sur 24 indicateurs-clés de performance1. Boralex s'est démarquée dans trois indicateurs :

Ratio salaire du président ? salaire de l'employé moyen ;

Diversité des genres dans le conseil d'administration et parmi les postes de direction ;

Revenus propres (provenant de la production d'énergie propre).



Cette performance a permis à la Société de se classer au 23e rang du palmarès.

« Chez Boralex, la responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) est au coeur de nos façons de faire depuis longtemps. Elle fait désormais partie intégrante de notre stratégie d'affaires. En 2022, prioriser la RSE est la seule façon de faire des affaires si nous voulons réussir collectivement une transition énergétique juste et durable », a déclaré Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex. « Cette distinction nous permet de renforcer notre positionnement comme référence RSE dans notre industrie, et est une démonstration supplémentaire du travail acharné et méticuleux des nombreux employés impliqués dans la réalisation de notre ambitieuse stratégie de RSE. »

« C'est un honneur de se classer parmi les 50 meilleures entreprises au Canada en tant que leader en matière de développement durable », a déclaré Mihaela Stefanov, directrice, responsabilité sociétale de l'entreprise chez Boralex. « C'est un accomplissement significatif pour Boralex, et nous continuerons de mener par l'exemple en allant au-delà des énergies renouvelables à tous les niveaux de l'entreprise et en misant sur des actions qui font une réelle différence pour l'environnement, les communautés et nos employés. »

Boralex a dévoilé sa stratégie de RSE en 2021, et son second rapport de RSE est paru plus tôt cette année.

Pour plus d'information sur notre stratégie et engagements en matière de RSE, veuillez consulter la section Investisseurs de notre site web.

Le contrat d'approvisionnement en électricité signé entre Boralex et Orange mis de l'avant

Dans le cadre de la soirée de gala célébrant les « 50 meilleurs citoyens corporatifs », qui aura lieu ce soir, Corporate Knights présentera des exemples d'entreprises ayant posé des gestes forts et prometteurs qui ont réellement permis de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Boralex est fière d'avoir été retenue pour la signature d'un contrat d'approvisionnement en électricité (Corporate Power Purchase Agreement) avec Orange, le plus grand fournisseur de services de télécommunications en France.

L'article est disponible sur le site web de Corporate Knights.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s'établit aujourd'hui à 2,5 GW. Nous développons un portefeuille de projets de plus de 3 GW dans l'éolien et le solaire et de près de 200 MW dans le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

