Cogeco Communications est fière de figurer parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada pour une cinquième année consécutive

MONTRÉAL, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) est fière de figurer parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights et d'y occuper le 24e rang. Pour une cinquième année consécutive, le nom de la société figure dans ce classement très respecté d'entreprises canadiennes établissant les normes de leadership en matière de croissance durable.

«?Les 50 meilleures entreprises citoyennes remettent en question le statu quo en plaçant la barre plus haute en matière de pratiques durables des entreprises. Non seulement elles ont un impact positif sur la société et la planète, mais elles prouvent également que des pratiques commerciales plus propres, plus équitables et plus inclusives créent un terrain fertile pour de nouveaux investissements et pour l'innovation?», a déclaré Toby Heaps, président et chef de la direction de Corporate Knights.

«?Quelle fierté d'être reconnus pour une cinquième année consécutive comme étant l'une des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada. Nous sommes particulièrement fiers que nos efforts nous permettent de nous retrouver encore cette année dans la moitié supérieure du classement?», a indiqué Philippe Jetté, président et chef de la direction, Cogeco Communications inc. «?Chez Cogeco, nous cherchons toujours à intégrer les meilleures pratiques en matière de responsabilité sociale d'entreprise et d'engagement social afin d'appuyer nos communautés, de réduire l'impact environnemental de nos activités et d'être un modèle d'entreprise citoyenne.?»

Cogeco Communications a été évaluée parmi un groupe de 332 grandes organisations canadiennes et de pairs internationaux du secteur selon 24 indicateurs de performance clés quantitatifs. La méthodologie qu'emploie Corporate Knights pour déterminer les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada est présentée ici : 2022 Best 50: Overview of Methodology (disponible en anglais seulement).

65 années d'histoire et d'engagement social

Cogeco favorise une croissance durable et inclusive grâce à sa longue tradition d'engagement social et d'implication communautaire, à des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques, à des pratiques d'exploitation modernes, ainsi qu'à son engagement fort pour une gestion responsable et éthique. La société est fière des progrès réalisés qui lui ont valu de recevoir plusieurs reconnaissances, incluant celle de figurer au palmarès des 100 entreprises les plus durables du monde . Pour en apprendre davantage sur la façon dont Cogeco participe à une croissance durable et inclusive, visionnez cette vidéo .

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert et forte d'un héritage de 65 ans, Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications en Amérique du Nord. Par l'entremise de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline (anciennement Atlantic Broadband), Cogeco Communications fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie à 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires au Québec et en Ontario au Canada ainsi que dans douze États des États-Unis. Pour en savoir plus sur la stratégie de croissance de Cogeco Communications et sur son engagement à soutenir ses communautés, à promouvoir une croissance inclusive et à lutter contre les changements climatiques, veuillez nous visiter en ligne à corpo.cogeco.com .

