The LYCRA Company annonce un changement de propriété en capitaux





The LYCRA Company, un chef de file mondial du développement de solutions de fibres et technologies innovantes destinées aux secteurs de l'habillement et des soins personnels, annonce qu'un groupe d'institutions financières, composé de Lindeman Asia, Lindeman Partners Asset Management, Tor Investment Management, et China Everbright Limited (les "Nouveaux actionnaires"), a pris le contrôle capitalistique total de la Société.

Le changement de contrôle capitalistique fait suite à la clôture d'un processus de mise sous séquestre qui a débuté en février lorsque les Nouveaux actionnaires ont lancé une mesure coercitive contre Ruyi Textile et Fashion International Group Limited, l'ancienne société mère de The LYCRA Company, pour des défauts de remboursement associés à son achat de The LYCRA Company en janvier 2019.

The LYCRA Company est devenu une des franchises les plus puissantes mondialement dans le secteur textile avec ses marques de premier plan, notamment LYCRA®, COOLMAX®, et THERMOLITE®, ses services marketing uniques, et son vaste réseau de partenaires sur l'ensemble de la chaîne de valeur mondiale. En outre, The LYCRA Company jouit de grandes capacités d'innovation et d'une propriété intellectuelle forte de plus de 800 brevets, qui ont contribué à tisser des relations stratégiques et pérennes avec les meilleurs producteurs, marques et revendeurs.

Avec une nouvelle propriété capitalistique et gouvernance en place, The LYCRA Company continuera d'accélérer le déploiement de sa vision, notamment sous la forme de solutions durables pour promouvoir la circularité, de partenariats technologiques stratégiques pour développer et mettre à échelle un spectre élargi de matériaux innovants, et d'initiatives de transformation numériques en cours. Cette stratégie est pleinement approuvée par les Nouveaux actionnaires, qui présentent un bilan éprouvé en matière de financement et d'investissement dans des entreprises en Asie et à l'échelle mondiale, et de collaboration avec des conseils d'administration sur des plans opérationnels visant à optimiser la création de valeur à long terme. Les Nouveaux actionnaires s'engagent à aider The LYCRA Company à renforcer sa situation financière et à générer de la croissance à long terme.

"Je suis ravi de pouvoir compter sur le soutien intégral de nos Nouveaux actionnaires et du nouveau conseil d'administration pour entamer le prochain chapitre de l'histoire de The LYCRA Company", déclare Julien Born, PDG de The LYCRA Company. "Cette nouvelle structure de propriété apporte le soutien nécessaire de professionnels de l'investissement aguerris qui partagent notre vision à long terme."

"Nous soutenons pleinement l'excellente équipe de direction de The LYCRA Company et sa gestion renouvelée de la Société", déclare un porte-parole des Nouveaux actionnaires. "The LYCRA Company se trouve dans une solide position financière et dispose de bases robustes pour une croissance pérenne. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec l'équipe et d'apporter notre soutien pour assurer la croissance future de The LYCRA Company."

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les secteurs de l'habillement et des soins personnels. Basée à Wilmington, dans le Delaware, The LYCRA Company est reconnue dans le monde entier pour ses produits innovants, son expertise technique, ses solutions durables et son assistance marketing inégalée. The LYCRA Company possède les marques grand public et commerciales de premier plan suivantes: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, et TACTEL®. L'histoire de The LYCRA Company remonte à 1958 avec l'invention du fil d'élasthanne d'origine: la fibre LYCRA®. Aujourd'hui, The LYCRA Company s'attache à ajouter de la valeur aux produits de ses clients en développant des innovations uniques conçues pour répondre aux besoins de confort et de performance durable des consommateurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.thelycracompany.com.

LYCRA®, COOLMAX® et THERMOLITE® sont des marques commerciales de The LYCRA Company.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 juin 2022 à 06:30 et diffusé par :