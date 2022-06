Invitation aux médias - Fin de l'année scolaire - Les enseignantes et enseignants rendent visite au premier ministre





QUÉBEC, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE?CSQ), convie les personnes représentantes des médias à assister à un événement festif devant le bureau montréalais du premier ministre François Legault. Heidi Yetman, présidente de l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT) et Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), prendront également la parole.

Par la suite, les porte-paroles seront disponibles pour des entrevues individuelles (en français ou en anglais).

Aide-mémoire

Quoi : Événement festif pour souligner la fin de l'année scolaire organisé par la FSE-CSQ avec la participation de l'APEQ-QPAT et de la CSQ



Qui : Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ

Heidi Yetman, présidente de l'APEQ-QPAT

Éric Gingras, président de la CSQ



Quand : Le jeudi 30 juin, à 7 h 30

Prises de parole à 8 h



Où : Bureau du premier ministre François Legault

770, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Profil

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE) regroupe 34 syndicats représentant plus de 65 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et négocie en cartel avec l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT), qui représente les 8 000 enseignantes et enseignants des commissions scolaires anglophones du Québec. Ensemble, elles représentent 73 000 enseignantes et enseignants.

