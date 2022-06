Birdie lève 30 millions de dollars en série B pour transformer l'aide à domicile aux personnes âgées





Cette opération porte le financement total de l'entreprise à 52 millions de dollars et sera utilisé pour se déployer à l'international et poursuivre sa mission d'amélioration des soins à domicile pour les personnes âgées.

Birdie aide les entreprises de soins à domicile à améliorer leur efficacité opérationnelle et leur permet de se concentrer sur l'accompagnement humain.

LONDRES, 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- Birdie , leader des logiciels d'aide à domicile au Royaume-Uni, a levé 30 millions de dollars en série B auprès de Sofina , OMERS Ventures et Index Ventures , afin de soutenir sa croissance au Royaume-Uni et se déployer à l'international. La nouvelle intervient alors que le secteur de l'aide à domicile est en pleine crise avec un demi-million de personnes en attente d'aide en Angleterre et des soignants qui démissionnent pour des emplois mieux rémunérés.

Cofondée en 2017 par Max Parmentier, cette entreprise certifiée B-Corp a pour mission de réinventer l'aide à domicile et de permettre aux ainés de vieillir sereinement chez eux. Elle propose une solution logicielle tout-en-un couvrant l'ensemble des besoins des professionnels de l'aide à domicile supprimant bon nombre des charges administratives et réglementaires qui leurs sont imposées.

Helen, professionnelle de santé chez Alina, a déclaré : « Auparavant, nous prenions un temps fou à rédiger nos comptes-rendus de visites mais maintenant, cela se fait en quelques clics via l'application Birdie. »

Au cours de l'année écoulée, Birdie a vu la demande pour son produit multipliée par 3, les prestataires de soins étant mis sous pression par le manque criant de personnel. La solution aide à gérer l'ensemble du parcours de soins : la création des plans de soins, le planning des visites, la facturation et le suivi de la qualité prestations, permettant aux professionnels de fournir des soins de qualité tout en garantissant une vraie efficacité opérationnelle.

À propos de l'investissement, Max Parmentier, cofondateur et CEO de Birdie, a déclaré : « Notre vision a toujours été de créer un monde où chacun peut vieillir sereinement chez soi. En cinq ans, nous sommes devenus le logiciel de référence des prestataires de soins à domicile et avons construit le plus grand ensemble de données du marché soin à domicile aux personnes âgées en Europe. Avec des millions de points de données collectés chaque mois, nous prévoyons d'obtenir des informations personnalisées et prédictives permettant l'émergence d'un modèle de soins de santé fondés sur la valeur. Ce dernier investissement, un peu plus d'un an après le dernier tour de table, ne constitue pas seulement une validation de la trajectoire de croissance de Birdie, mais aussi une approbation du potentiel de notre impact social. »

Harold Boël, PDG de Sofina, a déclaré : « Le secteur des technologies du soin à domicile est propice à un leader innovant comme Birdie pour catalyser le changement social nécessaire. En accord avec notre stratégie de soutien aux entreprises en croissance et durables, nous sommes ravis de les rejoindre dans leur mission d'améliorer la vie de millions de personnes âgées grâce à des soins préventifs et personnalisés à domicile. »

Solution SaaS, Birdie a pour objectif de devenir le hub technologique qui facilite le partage d'informations entre les professionnels de santé et les communautés de soins afin de fournir des soins personnalisés et préventifsà domicile. L'équipe Birdie, qui compte plus de 100 employés, travaille actuellement avec plus de 700 entreprises de soins à domicile, dont Alina Homecare, Medacs Healthcare et Care at Home Group, et enregistre plusieurs millions de visites chaque mois. La plateforme soutient 35 000 bénéficiaires de soins, et 8 000 proches ont désormais accès à des informations vitales sur leurs parents.

« Ce qui distingue vraiment Birdie, c'est la combinaison d'une expérience produit intuitive associée à une véritable approche partenariale de la transformation numérique », a ajouté Stéphane Kurgan, Venture Partner chez Index Ventures. « Nous continuons à être impressionnés par la passion, les compétences et l'engagement de l'équipe pour le changement sociétal et nous sommes fiers de l'accompagner dans sa quête de réinvention du soin à domicile. »

Des images de l'équipe et de la plateforme Birdie sont disponibles ici .

À propos de Birdie

Lancée en 2017, Birdie est le leader des logiciels d'aide à domicile au Royaume-Uni. En mission pour réinventer le soin à domicile, Birdie veut permettre à chacune de vieillir sereinement chez soi. La solution tout-en-un de Birdie enregistre des millions de visites chaque mois, en fournissant aux prestataires de soins l'ensemble des outils dont ils ont besoin pour opérer efficacement et fournir des soins de qualité. L'entreprise certifiée B-Corp fait partie des 150 startups en santé numérique à haut potentiel dans le monde selon CB Insight. Birdie a son siège social à Londres et emploie une équipe de plus de 100 personnes. Voir https://www.birdie.care pour plus d'informations.

À propos de Sofina

Sofina est une société d'investissement belge, cotée sur Euronext Bruxelles et contrôlée par les descendants de Gustave Boël. La mission de Sofina est d'accompagner des entrepreneurs et des familles en soutenant leurs projets de croissance par l'apport de conseils et de capital patient. Une vision commune et un alignement d'intérêts avec ses partenaires guident l'ensemble de ses décisions. Sofina détient des participations en Europe, en Asie et aux États-Unis dans de nombreux secteurs, avec une attention particulière sur les biens et services de consommation, la transformation digitale, l'éducation et les soins de santé.

Pour plus d'informations, visitez www.sofinagroup.com .

À propos de Index Ventures

Index Ventures est un fonds de capital-risque international et multi-stage qui investit dans la prochaine génération d'entrepreneurs. Nous nous associons à des fondateurs aux rêves audacieux qui remettent en cause le statu quo pour créer des entreprises durables. Avec des bureaux à San Francisco et à Londres, nous soutenons dans des entrepreneurs du monde entier. Parmi les entreprises soutenues figurent Adyen, Datadog, Deliveroo, Discord, Farfetch, Robinhood et Roblox.

À propos d'OMERS Ventures

OMERS est l'un des plus grands régimes de retraite à prestations définies du Canada, avec un actif net de 121 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2021. OMERS Ventures gère actuellement 2 milliards de dollars canadiens et contribue à la retraite de plus d'un demi-million de travailleurs municipaux au Canada. OMERS Ventures a réalisé plus de 50 investissements dans des sociétés de technologique de pointe en Amérique du Nord et en Europe, notamment DuckDuckGo, Deliverect, Hopper, Hootsuite, Wefox et Xanadu. www.omersventures.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1848222/Birdie_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1848223/Birdie_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1847486/Birdie_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 29 juin 2022 à 05:01 et diffusé par :