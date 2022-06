Le groupe de sociétés OIL annonce des changements de nom dans le cadre d'une refonte majeure de sa marque





Le groupe de sociétés OIL annonce un important changement de son image de marque et révèle les nouveaux noms de ses sociétés opérationnelles. À compter d'aujourd'hui, Oil Insurance Limited (OIL) s'appellera Everen et Oil Casualty Insurance, Ltd. (OCIL) s'appellera Everen Specialty. Les nouvelles marques ont été créées pour mieux refléter l'indéfectible engagement des sociétés envers leurs membres existants ainsi que leur détermination à s'adapter aux nouvelles orientations du secteur de l'énergie, en constante évolution.

Pour les conseils d'administration et les actionnaires, la composition actuelle des sociétés membres du groupe et l'envergure de leurs activités ont véritablement motivé la décision de changer d'image de marque. La structure du changement d'appellation a été choisie à dessein pour refléter la relation étroite et continue entre les deux sociétés et leur base d'actionnaires.

Bertil Olsson, président et PDG du groupe de sociétés, déclare : «?Il était important que ce changement d'image de marque reflète nos membres actuels et notre vision des technologies énergétiques d'aujourd'hui et de demain. OIL a récemment célébré ses 50 ans d'activité et l'histoire d'OCIL s'étend sur plus de 35 années, et bien que nous soyons extrêmement fiers de cet héritage, nous devons continuer à faire évoluer les marques et à les repositionner en fonction de nos plans stratégiques à long terme qui impliquent des sources d'énergie traditionnelles et nouvelles?»

Le nom Everen, que partage le groupe de sociétés, a été élaboré en combinant les mots "ever" et "energy". L'amalgame des deux mots définit le paysage en constante évolution de l'industrie et représente le soutien continu qu'apportent les sociétés aux actifs traditionnels ainsi que leur détermination à évoluer avec les technologies en progrès. Le groupe va désormais s'appeler Everen Group et les deux sociétés d'exploitation, Everen Limited et Everen Specialty Ltd. restent des entités distinctes.

M. Olsson ajoute : «?Nos nouvelles marques reflètent notre engagement constant à fournir une capacité métier indéfectible, une expertise en matière de souscription, une solidité financière et une excellence opérationnelle sur l'ensemble de nos plateformes de souscription, dans l'intérêt de nos actionnaires, de nos assurés et de nos réassureurs. Avec le déploiement de nos nouveaux plans stratégiques et de nos nouvelles images de marques, Everen et Everen Specialty sont idéalement positionnés pour la croissance et le succès, non seulement aujourd'hui mais aussi à l'avenir.?»

Le président d'Everen Limited, John Weisner, a commenté : « Face aux changements rapides de l'industrie de l'énergie et des marchés de l'assurance, suivre le rythme de ces évolutions et adapter l'organisation pour maintenir notre position de leader est incroyablement important et la nouvelle image de marque démontre clairement notre engagement à exécuter les objectifs clés de notre plan stratégique ».

John Talarico, président d'Everen Specialty Ltd, a ajouté : « La nouvelle image de marque renforce notre engagement envers les relations à long terme avec nos partenaires dans les segments de l'assurance dommages et de la réassurance de notre activité tout en reflétant mieux la diversité de notre portefeuille qui continue de croître et d'évoluer. »

Les appellations des entreprises changent à partir d'aujourd'hui, et le changement d'image de marque continuera d'être déployé par phases. Dans les mois à venir, le groupe Everen introduira de nouveaux logos et de nouvelles identités visuelles.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 juin 2022 à 02:45 et diffusé par :