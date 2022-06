Walgreens Boots Alliance finalise son examen stratégique et décide de conserver la propriété de Boots, une entreprise à succès





Walgreens Boots Alliance, Inc. (Nasdaq : WBA) a annoncé aujourd'hui sa décision de conserver ses entreprises Boots et No7 Beauty Company sous sa propriété actuelle. Ceci marque la conclusion d'un examen qui a débuté en janvier, conformément aux priorités stratégiques de la société.

WBA a été encouragée par des discussions productives tenues avec un éventail de parties, qui ont suscité un intérêt significatif de la part d'acheteurs potentiels. Néanmoins, depuis le lancement de ce processus, les marchés financiers mondiaux ont subi des évolutions importantes et inattendues. En raison de l'instabilité du marché, qui a sévèrement impacté la disponibilité des financements, aucune tierce partie n'a été en mesure de formuler une offre représentant de manière adéquate la valeur à haut potentiel de Boots et No7 Beauty Company. Par conséquent, WBA a décidé qu'il était dans l'intérêt des actionnaires de continuer de se concentrer sur le renforcement de la croissance et de la rentabilité des deux entreprises.

La décision de conserver les deux entreprises a également été soutenue par la croissance et les performances actuelles solides de Boots et No7 Beauty Company, qui ont surpassé les attentes malgré les conditions difficiles.

Boots est le principal distributeur de produits de santé et de beauté au Royaume-Uni et bénéficie d'une position unique parmi les marques les plus fiables et les plus respectées du pays. Depuis la création de WBA à la fin de l'année 2014, la société a significativement investi dans Boots et No7 Beauty Company. Compte tenu de leurs actifs inégalés et de leur potentiel sans précédent, Walgreens Boots Alliance continuera d'investir dans ces deux entreprises à l'avenir.

Rosalind Brewer, présidente-directrice générale, a déclaré :

« Nous avons désormais finalisé un examen approfondi de Boots et No7 Beauty Company, dont les conclusions reflètent les conditions difficiles et en rapide évolution du marché financier qui échappent à notre contrôle. Il s'agit d'une période passionnante pour ces entreprises, qui sont idéalement positionnées pour continuer à saisir les futures opportunités présentées par les marchés en pleine croissance de la santé et de la beauté. Le conseil d'administration et moi-même sommes confiants quant à la capacité de Boots et de No7 Beauty Company à conserver une solide valeur fondamentale, et nous resterons à plus long terme ouverts à toutes les opportunités visant à maximiser la valeur actionnariale de ces entreprises et au sein de notre société. »

À propos de Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance (Nasdaq : WBA) est un leader dans les domaines de la santé intégrée, de la pharmacie et de la vente au détail, qui dessert plusieurs millions de clients et patients quotidiennement, grâce à une expérience de 170 ans dans les soins apportés aux communautés.

En tant qu'innovateur mondial de confiance dans le domaine de la pharmacie de détail, grâce à près de 13 000 implantations aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine, WBA joue un rôle crucial dans l'écosystème des soins de santé. La société réinvente la santé et le bien-être local pour tous dans le cadre de son objectif consistant à promouvoir une existence plus joyeuse grâce à une meilleure santé. En délivrant des médicaments, en améliorant l'accès à un large éventail de services de santé, en fournissant des produits de santé et de beauté de haute qualité, ainsi qu'en offrant à tout moment et en tout lieu une commodité sur ses plateformes numériques, WBA façonne l'avenir des soins de santé.

WBA compte plus de 315 000 membres d'équipe, la société étant présente dans neuf pays via son portefeuille de marques grand public : Walgreens, Boots, Duane Reade, No7 Beauty Company, Benavides au Mexique et Ahumada au Chili. En outre, WBA possède un portefeuille d'investissements spécialisés dans la santé dans plusieurs pays, notamment la Chine et les États-Unis.

La société est fière de contribuer à la santé des communautés, à la santé de la planète, à un environnement de travail inclusif et à un marché durable. WBA a été récompensée pour son engagement à exercer ses activités de manière durable : elle figure dans les Indices de durabilité Dow Jones (DJSI) et a été nommée parmi les 100 Meilleures entreprises citoyennes en 2021.

Plus d'informations sur la société sont disponibles à l'adresse www.walgreensbootsalliance.com.

(WBA-GEN)

Mise en garde au sujet des déclarations prévisionnelles : Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué qui ne constituent pas des faits historiques sont des déclarations prévisionnelles conformément aux provisions de règle refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles ne constituent pas des garanties de performances futures, et impliquent des risques, des hypothèses et des incertitudes, notamment ceux décrits dans la rubrique 1A (Risk Factors) de notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 août 2021, ainsi que dans d'autres documents que nous déposons ou fournissons auprès de la Securities and Exchange Commission. Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venaient à se concrétiser, ou si des hypothèses sous-jacentes s'avéraient être erronées, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits ou prévus dans les déclarations prospectives. Ces déclarations prévisionnelles ne sont valables qu'à la date où elles sont formulées. Nous ne saurions supporter, et déclinons expressément tout devoir ou obligation de mettre à jour publiquement toute déclaration prévisionnelle après la date du présent communiqué, que ce soit en conséquence d'une nouvelle information, d'événements futurs, de changements dans les prévisions, ou pour toute autre raison.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 juin 2022 à 02:40 et diffusé par :