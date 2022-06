Enquête Interhome : Les vacances idéales : au soleil, en couple et au restaurant

Le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault, a annoncé aujourd'hui la nomination de quatre nouveaux membres et le renouvellement du mandat d'une membre au conseil d'administration de Destination Canada....

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, accompagnée de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent,...