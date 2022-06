VAPORESSO a remporté le prix Red Dot Product Design 2022 avec son VAPORESSO XROS 2





SHENZHEN, Chine, 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, la marque leader mondiale du vapotage, a reçu le prix Red Dot : Product Design [2022] avec son VAPORESSO XROS 2 le mois dernier en Allemagne.

En tant que symbole d'excellence reconnu dans le domaine du design industriel international, le prix Red Dot a récompensé de nombreux produits pour leur apparence et leur conception.

VAPORESSO XROS 2 est le fruit d'une tentative audacieuse de VAPORESSO visant à combiner des visuels tendance avec une délicate surface brillante incurvée à 150 degrés. Le produit offre aux utilisateurs une apparence qui intègre des éléments inspirés de la science-fiction et des concepts d'avant-garde.

Les membres de l'équipe de conception de VAPORESSO peuvent se vanter d'avoir acquis de l'expérience auprès d'entreprises figurant parmi les 500 premières entreprises du classement Fortune et d'institutions esthétiques de renommée mondiale, ce qui lui permet d'apporter des concepts divers et nouveaux au processus de conception.

En 2021, VAPORESSO a reçu un prix Red Dot pour un produit respectueux de l'environnement qui intégrait du papier recyclable dans le projet de conception. Cela reflète la façon dont VAPORESSO a privilégié les besoins des consommateurs et le monde en général lors de la création des produits.

VAPORESSO a dévoilé un nouveau LOGO de la marque en avril dernier. En créant une identité claire fondée sur l'innovation, la persévérance et l'empathie, la marque vise à attirer l'attention des vapoteurs du monde entier. Ensuite, désireux de procurer de nouvelles sensations à ses utilisateurs, VAPORESSO a annoncé une collaboration avec des artistes au Royaume-Uni et a lancé de nouveaux produits co-marqués.

Créé en 2015, VAPORESSO est désormais devenu un innovateur majeur dans l'industrie du vapotage. L'un des plus grands fournisseurs mondiaux de dispositifs de vapotage, SMOORE, la société mère de VAPORESSO, est la première à être cotée en bourse dans le secteur, avec une valorisation de plus de 25 milliards de dollars américains, ce qui constitue une étape importante dans l'histoire.

Soutenu par SMOORE, VAPORESSO se consacre à l'établissement d'un monde non-fumeur tout en améliorant la qualité de vie de utilisateurs. Elle crée des produits qui peuvent convenir à tous les niveaux et à tous les styles de vapoteurs grâce à son innovation continue, à un contrôle de qualité strict et à un engagement substantiel. La marque a gagné des adeptes dans plus de 60 pays et régions avec ses kits de vapotage populaires.

Pour communiquer avec les consommateurs et rester en contact avec les utilisateurs, VAPORESSO a participé activement à de nombreux salons cette année, notamment au Vapexpo Lille 2022 en avril, à l'événement Vaper Expo UK en mai et au Dubai World Vape Show à la mi-juin. Les 25 et 26 juin, au Hall of Vape Stuttgart 2022, VAPORESSO a présenté le concept de son nouveau logo dans le cadre de son exposition et a stupéfié les participants avec sa nouvelle GEN PT60 | 80 S.

Les vapoteurs du monde entier peuvent s'attendre à d'autres surprises de la part de VAPORESSO au cours du second semestre de l'année, car il ne cesse de se faire connaître dans différents endroits du globe et de gagner en popularité auprès des utilisateurs du monde entier.

Contact : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1847940/OV_1__2_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1847938/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1847939/XROS2_____________page_0001.jpg

