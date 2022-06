PUMA S'ASSOCIE À BRANCH POUR LANCER ET DÉVELOPPER SA PREMIÈRE APPLICATION INTERNATIONALE DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE





Le troisième plus grand fabricant de vêtements de sport fait appel à la plateforme de croissance mobile de Branch pour assurer le développement naturel de sa nouvelle application par le biais de fonctionnalités Web-to-App, d'e-mails et de réseaux sociaux

SAN FRANCISCO, 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- Branch , la principale plateforme omnicanale de liaison et de mesure mobiles, et le groupe Puma , le troisième plus grand fabricant de vêtements de sport au monde, se sont associés pour lancer et développer avec succès la première application internationale de commerce électronique de Puma. Les deux sociétés travailleront ensemble pour inciter les amateurs et les consommateurs à utiliser l'application Puma grâce à une expérience utilisateur fiable et personnalisée, notamment en permettant aux utilisateurs de consulter directement le contenu de l'application qui les intéresse.

« Le lancement d'une application mobile est une initiative importante pour la société et une initiative que nos clients attendaient, a déclaré Jason Isenberg, responsable mondial des expériences numériques des consommateurs chez Puma. Afin d'offrir l'expérience mobile de haute qualité que nos clients recherchent, nous devions trouver un partenaire technologique capable de garantir une expérience transparente entre les plateformes et la capacité de nous aider à identifier et à développer notre base d'utilisateurs. Branch est le partenaire idéal, et nous sommes extrêmement satisfaits des résultats obtenus à ce jour. »

Dans un premier temps, le travail de Puma avec Branch se concentrera sur trois domaines clés :

DWeb-to-App ? Puma utilisera les bannières intelligentes web-to-app de Branch (appelées « Journeys ») pour diriger les clients du site web Puma vers l'application Puma. Cela permettra d'installer de nouvelles applications et de cibler dynamiquement les utilisateurs selon leur niveau d'engagement.

») pour diriger les clients du site web Puma vers l'application Puma. Cela permettra d'installer de nouvelles applications et de cibler dynamiquement les utilisateurs selon leur niveau d'engagement. E-mails ? Grâce au produit Universal Email de Branch, Puma ajoutera des liens profonds dynamiques et une attribution mobile à ses campagnes de gestion de la relation client (CRM). Cela permettra d'accroître l'engagement, de réduire le taux de désabonnement et d'améliorer les conversions en proposant des options telles que la commande en un clic.

de Branch, Puma ajoutera des liens profonds dynamiques et une attribution mobile à ses campagnes de gestion de la relation client (CRM). Cela permettra d'accroître l'engagement, de réduire le taux de désabonnement et d'améliorer les conversions en proposant des options telles que la commande en un clic. Réseaux sociaux ? Avec Branch , tous les liens vers les réseaux sociaux de Puma pourront établir des liens profonds entre les plateformes sociales et le contenu de l'application Puma. Cela permettra d'augmenter la conversion et l'engagement des applications tout en générant de nouvelles sources de revenus.

« Puma est une marque de confiance pour des millions de consommateurs dans le monde entier et nous sommes ravis qu'elle ait choisi Branch pour la guider dans l'écosystème mobile, a déclaré Mirko Brinker, directeur pour la région EMOA chez Branch. Notre infrastructure de liaison dynamique permettra à Puma de proposer à ses clients une expérience mobile fluide, tout en leur donnant accès à des informations sur la répartition entre les différents canaux, ce qui les aidera à planifier leurs futures campagnes. »

Puma déploie son application sur chaque marché, en commençant par l'Inde, où elle a été lancée début juin.

À propos de Branch

Branch fournit les principales plateformes de liaison et de mesure mobiles du secteur, qui permettent d'unifier l'expérience utilisateur et l'attribution sur tous les appareils et canaux. Plus de 100 000 applications ont choisi Branch depuis 2014, dont Adobe, BuzzFeed, Yelp et bien d'autres, améliorant ainsi les expériences de plus de trois milliards d'utilisateurs mensuels à travers le monde.

À propos de Puma

PUMA est l'une des principales marques sportives au monde, spécialisée en conception, développement, vente et commercialisation de chaussures, de vêtements et d'accessoires. Depuis plus de 70 ans, PUMA ne cesse de faire progresser le sport et la culture en concevant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits de performance et de style de vie inspirés du sport dans des catégories telles que le football, la course à pied, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. Elle collabore avec des créateurs et des marques de renom afin de transposer les tendances sportives dans la culture de la rue et la mode. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 16 000 personnes dans le monde et a son siège à Herzogenaurach, en Allemagne.

