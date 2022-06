L'expression de soi, la confiance et l'abordabilité figurent parmi les principales émotions ressenties lors de l'achat de lunettes





De nouvelles données de Eyebuydirect se penchent sur les habitudes de magasinage américaines pour les articles de lunetterie

LOS ANGELES, 29 juin 2022 /CNW/ - Eyebuydirect , le principal détaillant en ligne d'articles de lunetterie de prescription a publié les résultats de sa dernière étude commandée, révélant la relation actuelle des consommateurs américains avec l'achat de lunettes et leur sentiment à cet égard (lunettes sur ordonnance, de soleil, de protection contre la lumière bleue, de lecture, etc.).

Cette étude, commandée par le cabinet de recherche indépendant YouGov , confirme aussi ce que de nombreux détaillants ont déclaré : les consommateurs d'aujourd'hui cherchent à se démarquer. Les préférences de chacun à l'égard de ce que l'on attend d'un produit et des émotions que l'on souhaite ressentir en l'utilisant sont très différentes. Ces idéaux peuvent changer en un instant, mais l'étude a révélé que, dans l'ensemble, les acheteurs de lunettes éprouvaient généralement des émotions positives lorsqu'ils en achètent une nouvelle paire. Ils se sentent confiants (28 %), heureux (28 %), élégants (25 %) et intelligents (20 %). Ces émotions se classent parmi les cinq émotions ressenties par les consommateurs.

L'individualité et l'expression de soi sont également importantes pour le consommateur. Selon l'étude, 30 % des acheteurs choisissent et achètent des articles de lunetterie qui reflètent leur personnalité individuelle.

Bien que les émotions des consommateurs à l'égard de l'achat de lunettes soient extrêmement positives, il est important de noter que le lien émotionnel ne se traduit pas toujours par un achat.

Les consommateurs attachent également de l'importance à l'abordabilité - un tiers (33 %) des consommateurs trouvent les articles de lunetterie trop chers et s'en tiennent aux marques économiques. Plus du tiers (39 %) des acheteurs d'articles de lunetterie choisissent et achètent uniquement des articles de lunetterie abordables, et plus du quart (28 %) d'entre eux ont déclaré que si les articles de lunetterie étaient moins chers, ils achèteraient plus de styles différents.

« Atteindre le consommateur américain est une tâche colossale. Pour y parvenir, il est essentiel que les détaillants - du domaine de la lunetterie ou autre - comprennent les désirs et les besoins de leurs clients cibles », a déclaré Jim Merk, directeur de marque chez Eyebuydirect. « En ce qui concerne les articles de lunetterie, l'abordabilité et l'individualité sont des éléments clés que nous fournissons tous les jours chez EyeBuyDirect. Les consommateurs peuvent trouver des montures uniques correspondant à leur humeur, leur personnalité et plus encore à des prix abordables et bas. »

Pour de plus amples renseignements sur Eyebuydirect ou pour faire des achats, veuillez consulter : https://www.eyebuydirect.com/ .

Méthodologie

Sauf indication contraire, tous les chiffres proviennent de YouGov Plc. La taille totale de l'échantillon était de 1 079 adultes, dont 714 étaient des porteurs ou des acheteurs de lunettes. Le travail sur le terrain a été entrepris du 13 au 14 juin 2022. L'enquête a été réalisée en ligne. Les chiffres ont été pondérés et sont représentatifs de tous les adultes américains (âgés de 18 ans et plus).

À propos de EyeBuyDirect

EyeBuyDirect est le meilleur endroit pour acheter des lunettes en ligne. L'objectif de l'entreprise est de rendre les soins de la vue de qualité accessibles à tous. Fondée en 2006, EyeBuyDirect change le monde de la lunetterie en facilitant l'achat de lunettes et de lunettes de soleil de qualité. Avec plus de 3 000 montures élégantes et abordables, EyeBuyDirect est responsable de l'ensemble du processus, de la conception à la fabrication artisanale des montures en passant par la fabrication de lunettes. Elle offre des nouveautés pratiques comme la livraison en deux jours et la fonction d'essai virtuelle qui permet aux clients de trouver le style de lunettes parfait pour leur visage. Chaque commande permet d'offrir une paire de lunettes à des personnes des collectivités les plus mal desservies dans le monde par l'entremise de notre programme Une paire achetée, un don de paire.

Pour en savoir plus, visitez le site www.eyebuydirect.com et trouvez-nous sur Facebook , Twitter et Instagram .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1637935/eyebuydirect.jpg

SOURCE EyeBuyDirect

Communiqué envoyé le 29 juin 2022 à 00:55 et diffusé par :