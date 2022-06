Le président argentin Fernandez a rencontré Li Zhen, chef de la direction de Gotion High-tech





BUENOS AIRES, Argentine, 29 juin 2022 /CNW/ - Dans l'après-midi du 24 juin, heure d'Argentine, le président argentin Alberto Fernandez a rencontré Li Zhen, président de Gotion High-tech, ainsi que sa délégation à la résidence présidentielle d'Olivos. M. Fernandez a exprimé son soutien aux investissements chinois en Argentine et a fait l'éloge des multiples investissements industriels de Gotion High-tech qui favoriseront le développement de l'industrie des nouvelles énergies en Argentine. Les deux parties ont également eu des échanges amicaux au sujet de la stratégie visant l'atteinte des objectifs relatifs au pic des émissions de carbone et à la carboneutralité, de l'industrie des véhicules alimentés par les énergies nouvelles, de la loi sur le développement du transport durable et de la coentreprise formée par Gotion High-tech et Corven, un célèbre fabricant américain de pièces automobiles, dans le but de créer des batteries de bus électriques, et bien d'autres sujets.

Voici la déclaration d'Alberto Fernández : « Le monde entier se tourne déjà vers les énergies renouvelables. L'Argentine a mis en place des mesures incitatives destinées aux industries du lithium, de l'énergie éolienne et de l'énergie photovoltaïque, pour ne nommer que celles-là. La loi sur le développement du transport durable, qui a été adoptée l'année dernière, vise à promouvoir les investissements dans les véhicules électriques, à favoriser l'électrification des transports et à fournir une protection juridique aux investisseurs dans les nouvelles énergies.

Nous accueillons favorablement les investissements chinois en Argentine. » Les activités d'investissement industriel de Gotion High-tech en Argentine englobent le développement, le traitement et la production de batteries à base de lithium, ce qui accélère le développement des ressources locales en lithium et contribue au développement et au progrès de l'industrie des nouvelles énergies en Argentine.

« Depuis l'établissement de liens diplomatiques entre la Chine et l'Argentine, les dirigeants des deux pays ont activement soutenu les avantages complémentaires et la coopération économique entre les entreprises, en particulier l'initiative Belt and Road, a déclaré Li Zhen. Cette initiative permet d'établir des orientations stratégiques, d'indiquer la direction à prendre et de définir les bases de la coopération interentreprises. »

Nous assistons à la troisième révolution énergétique, fondée sur l'énergie solaire et éolienne. Pour en exploiter tout le potentiel, nous avons besoin d'une technologie de stockage d'énergie. Gotion High-tech concentre ses activités sur le stockage d'énergie depuis 16 ans. Nous prévoyons d'atteindre une capacité de production de batteries de 300 GWh dans le monde d'ici 2025, ce qui entraîne une forte demande de ressources en lithium de la part des entreprises.

L'Argentine est la troisième plus grande économie d'Amérique latine. Misant sur un système social harmonieux et un développement méthodique de ses ressources, elle offre un bon environnement externe aux entreprises qui souhaitent investir. Nous avons établi un partenariat avec l'entreprise d'État de l'énergie et des mines de Jujuy (JEMSE) et nous travaillerons avec Corven, à Buenos Aires, pour développer des applications en aval. Il ne fait aucun doute que les véhicules alimentés aux nouvelles énergies seront un nouveau moteur de l'économie mondiale au cours des 100 prochaines années. Gotion High-tech est déterminée à collaborer avec des visionnaires en Argentine pour créer une nouvelle ère dans le secteur de l'énergie. »

L'équipe de Gotion High-tech a eu des discussions au sujet du développement de l'industrie du lithium avec Daniel Scioli, ministre de la Production et du développement, Ariel Schale, ministre de l'Industrie, et le président Fernandez, accompagné de Cecilia Todesca, ministre des Relations économiques internationales, et de Fernanda Avila, ministre des Mines.

SOURCE Gotion High-Tech

