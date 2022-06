Polestar sonne la cloche du Nasdaq pour célébrer son entrée en bourse





Polestar, la marque suédoise de voitures électriques, a sonné la fameuse cloche du Nasdaq à New York pour célébrer son entrée en bourse. Polestar a commencé à se négocier officiellement sous le symbole « PSNY » le 24 juin 2022.

Thomas Ingenlath, CEO de Polestar, a été rejoint par les membres des équipes de Polestar et de Gores Guggenheim, réunis à New York pour marquer la dernière étape du parcours de Polestar vers la mobilité durable.

Thomas Ingenlath, CEO de Polestar, déclare : « C'est un jour de grande fierté et sonner la cloche du Nasdaq est une célébration symbolique. Ce jour marque véritablement le début du prochain chapitre de l'histoire de Polestar. Nous avons une vision claire de ce que sera cette histoire, et cette cotation nous place sur un tremplin pour accélérer et nous engager davantage sur la voie d'une transition vers une mobilité plus durable ».

La sonnerie a été amplifiée sur les écrans des panneaux d'affichage numériques du Nasdaq à Times Square, qui ont diffusé des images de certains des plus de 2 000 employés de Polestar dans le monde, ainsi que l'énoncé de mission de la société. Des voitures Polestar 2 portant la marque PSNY étaient également exposées sur la célèbre place de la ville.

Les bureaux et points de vente de Polestar présents sur ses 25 marchés actifs étaient en ligne et ont suivi l'événement en direct en célébrant ainsi sur place.

L'introduction en bourse aidera Polestar à développer ses plans de croissance ambitieux dans certains des segments les plus attractifs du marché mondial des véhicules électriques, tout en poursuivant ses objectifs de durabilité à la pointe de l'industrie, notamment une voiture à effet totalement neutre sur le climat d'ici 2030.

Polestar bénéficie d'une forte impulsion car elle entre dans une période de croissance rapide et constitue un portefeuille de produits diversifié, en lançant trois nouvelles voitures électriques haut de gamme, dont deux SUV, d'ici 2024. La première, Polestar 3, un SUV électrique de grande dimension, devrait être lancée en octobre 2022 et établira une nouvelle norme dans ce segment haut de gamme à marge élevée.

À propos de Polestar

Polestar Automotive Holding UK PLC (Nasdaq : PSNY) (« Polestar ») est un fabricant suédois de véhicules électriques haut de gamme. Fondé par Volvo Car AB (publ.) (ainsi que ses filiales, « Volvo Cars ») et Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd (« Geely »), en 2017, Polestar bénéficie de synergies technologiques et d'ingénierie spécifiques fournies par Volvo Cars, ce qui lui permet de réaliser d'importantes économies d'échelle.

Polestar a son siège social à Göteborg, en Suède, et ses véhicules sont actuellement disponibles et en circulation sur les marchés européen, d'Amérique du Nord et d'Asie, en Chine et en Asie Pacifique. D'ici 2023, la société prévoit que ses voitures seront disponibles sur un ensemble de 30 marchés. Les voitures Polestar sont fabriquées actuellement dans deux usines en Chine, et il est prévu d'en construire d'autres aux États-Unis.

Polestar a produit deux voitures électriques performantes. La Polestar 1 a été construite entre 2019 et 2021 comme modèle GT hybride électrique performante à faible volume, dotée d'une carrosserie en fibre de carbone, d'une puissance de 609 ch, de 1 000 Nm et d'une autonomie en mode électrique de 124 km (WLTP) : le cycle le plus long de toutes les voitures hybrides au monde en ce moment.

Le fastback électrique Polestar 2 est la première voiture entièrement électrique de grand volume de la société. La gamme de modèles Polestar 2 comprend trois variantes dotées d'une combinaison de batteries à longue autonomie et à autonomie normale pouvant atteindre 78 kWh, et de batteries à double ou simple autonomie, d'une puissance allant jusqu'à 300 kW / 408 ch et 660 Nm.

À partir de 2022, Polestar prévoit de lancer un nouveau véhicule électrique par an, en commençant par Polestar 3, le premier SUV électrique performant de la société, dont la sortie est prévue début octobre 2022. Polestar 4, un plus petit SUV coupé électrique, devrait suivre en 2023.

En 2024, le lancement prévu de la Polestar 5, un modèle GT électrique 4 portes, représente l'évolution de la production de Polestar Precept : le manifeste du concept-car que Polestar a lancé en 2020 et qui présente la vision de l'avenir de la marque en matière de design, de technologie et de durabilité. Alors que l'entreprise cherche à réduire son impact sur le climat avec chaque nouveau modèle, Polestar ambitionne de produire une voiture à effet véritablement neutre sur le climat d'ici 2030.

Début mars 2022, Polestar a dévoilé son deuxième concept-car, un roadster électrique performant reposant sur les ambitions en matière de design, de technologie et de développement durable annoncées par Precept et présente la vision de la marque pour les futures voitures de sport. Le cabriolet à toit rigide témoigne d'une évolution du langage de conception unique présenté pour la première fois par Precept et souligne une expérience de conduite dynamique. Le concept souligne davantage la durabilité et la technologie, et ambitionne une plus grande circularité.

