L&T Technology Services inaugure un centre de conception technique en France

L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), une société mondiale de premier plan exclusivement axée sur les services d'ingénierie, a inauguré son Centre de conception technique (Engineering Design Centre, EDC) à Toulouse, en France, afin de répondre dans un premier temps aux exigences de la nouvelle ère numérique des secteurs mondiaux de l'aérospatiale et de la défense.

L'EDC se concentrera dans un premier temps sur le développement de solutions de pointe destinées aux secteurs de l'aérospatiale et de la défense, LTTS travaillant aux côtés des principaux FEO de la région en tant que partenaire d'ingénierie.

Le centre sera spécialisé dans les solutions de bout en bout pour la conception ainsi qu'à la fabrication aérospatiales, grâce à une équipe d'ingénieurs LTTS bénéficiant d'une expertise démontrée dans les domaines de l'ingénierie numérique, de l'ingénierie des systèmes, et de la conception avionique. LTTS prévoit de recruter plus de 100 ingénieurs au cours des deux prochaines années pour le centre.

LTTS prévoit également d'investir et de développer le nouvel EDC, en plaçant l'accent sur les solutions durables de nouvelle génération, telles que les systèmes avioniques et les solutions numériques destinées aux compagnies aériennes, afin d'atteindre l'excellence en matière de clients et d'opérations. Le centre concevra également des solutions d'ingénierie dans d'autres domaines, tels que des solutions destinées aux usines numériques ainsi qu'à la production et la distribution d'hydrogène, afin de desservir le marché intérieur.

LTTS est un fournisseur stratégique d'Airbus en Inde depuis plus de dix ans, fournissant des services d'ingénierie destinés à des secteurs verticaux tels que l'ingénierie, l'avionique et le numérique, ce qui lui a permis d'obtenir le statut de Fournisseur technique, d'ingénierie de fabrication et d'ingénierie de service clients référencé d'Airbus. LTTS étendra désormais cette collaboration à un site géographique clé tel que Toulouse, le nouveau centre offrant des services d'ingénierie de bout en bout pour Airbus et sa chaîne d'approvisionnement.

L'EDC a été inauguré par M. Amit Chadha, président-directeur général et directeur général de LTTS, ainsi que par plusieurs clients et leaders sectoriels prestigieux.

Amit Chadha, PDG et directeur général de L&T Technology Services, a déclaré : « Depuis plus de dix ans, LTTS soutient des sociétés mondiales de l'aérospatiale, de la défense et de la fabrication grâce à des technologies numériques et d'ingénierie de pointe tournées vers l'avenir. Cette compréhension approfondie de multiples domaines fait de LTTS un partenaire d'ingénierie privilégié et contribué à bâtir à des alliances stratégiques avec des clients mondiaux. Le Centre technique de Toulouse, l'un des principaux pôles aéronautiques européens, cadre parfaitement avec notre objectif consistant à préparer un avenir durable et plus écologique en France. »

Thierry Sentous, conseiller municipal de la ville de Toulouse, a déclaré : « En tant que fournisseur mondial de services d'ingénierie, LTTS s'établit dans la région de Toulouse avec un très fort potentiel commercial et la volonté de développer des équipes techniques talentueuses et hautement qualifiées. Le nouveau centre technique de LTTS contribuera à la création de nouvelles opportunités numériques passionnantes dans les domaines de l'avionique, de la mobilité aérienne urbaine et de la défense, tout en contribuant au renforcement de l'écosystème économique de la ville de Toulouse et de sa région. »

L'offre mondiale de LTTS inclut une expertise technique approfondie du domaine, ainsi que des technologies numériques sur mesure qui aident les FEO et les clients de niveau 1 du secteur aérospatial à satisfaire aux exigences de conformité, accroître la qualité, et rester compétitifs dans un secteur aéronautique en pleine évolution.

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse, de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d'ingénierie, la recherche et le développement (Engineering and R&D, ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et d'essais tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle inclut 69 entreprises figurant au classement Fortune 500 et 57 des principales entreprises ER&D à l'échelle mondiale, dans les secteurs des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications, de la haute technologie et des processus. Au 31 mars 2022, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 20 800 employés répartis dans 17 centres mondiaux de conception, 28 bureaux de vente mondiaux, et 89 laboratoires d'innovation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.ltts.com/

