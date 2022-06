Andersen Global s'implante en Nouvelle-Zélande avec l'ajout de deux cabinets collaborateurs





Andersen Global établit des capacités fiscales et juridiques en Nouvelle-Zélande via des accords de collaboration avec deux cabinets basés à Auckland, le cabinet d'avocats, Turner Hopkins, et le cabinet fiscal et de conseil, Bellingham Wallace. Les deux cabinets entretiennent des relations approfondies dans la région, et joueront un rôle crucial dans la conduite des affaires et la mise en oeuvre de solutions mondiales intégrées, destinées à créer de la valeur à long terme pour les clients.

Turner Hopkins a été fondé en 1923, et fournit depuis près de 100 ans des capacités multiservices dans les domaines de l'immobilier, du droit des sociétés et du droit commercial, des litiges, de la finance, du droit du travail, de la famille, des clients privés, de la propriété et de l'immigration. L'équipe pluridisciplinaire des professionnels de Turner Hopkins possède une vaste expérience dans de nombreux secteurs, et répond aux besoins des clients grâce à des solutions personnalisées et globales.

« Nous sommes fiers de notre approche axée sur les clients, ainsi que de notre engagement consistant à veiller à ce que nous engagions les meilleurs avocats et professionnels, qui nous permettent de maintenir un avantage concurrentiel dans la région d'Auckland depuis près d'un siècle », a déclaré Michael Robinson, associé directeur. « Le fait de collaborer avec Andersen Global nous permet de continuer à travailler de manière fluide avec nos clients, et d'offrir des solutions de qualité à ceux dont les besoins s'internationalisent de plus en plus. »

Établi en 2012, Bellingham Wallace a été fondé par les co-associés directeurs, Matt Bellingham et Aaron Wallace, afin de travailler en étroite collaboration avec les clients allant des petites entreprises aux grandes sociétés privées. Le cabinet offre toute une gamme de capacités multiservices dans les domaines du conseil, de la gouvernance, de la fiscalité, de la stratégie, de la diligence raisonnable et de la valorisation, afin de stimuler la croissance et gérer les risques des entreprises de ses clients.

« Notre cabinet enregistre une croissance exceptionnelle ces dernières années, dans la mesure où nous continuons d'accorder la priorité à chaque besoin de nos clients, et d'étendre nos capacités existantes sur le marché », a commenté Matt Bellingham, cofondateur et co-associé directeur. « Notre collaboration avec Andersen Global prouve notre engagement en faveur de l'excellence, et renforce notre approche axée sur les clients, dans la mesure où les ressources mondiales supplémentaires consolideront nos capacités pour répondre à l'évolution des besoins de notre clientèle », a ajouté Aaron Wallace.

Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen, a souligné pour sa part : « Turner Hopkins et Bellingham Wallace constitueront des atouts exceptionnels pour satisfaire nos besoins croissants dans la région. Ces cabinets partagent l'engagement de notre organisation en matière d'intendance, et respectent les normes professionnelles les plus élevées, ce qui devrait aboutir à une relation de travail synergique entre nos professionnels. Le fait de collaborer avec ces cabinets s'avère crucial à l'heure où nous continuons d'offrir des solutions de premier ordre à nos clients du monde entier, et de renforcer notre présence dans la région Asie-Pacifique. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, le cabinet Andersen Global compte aujourd'hui plus de 11 000 professionnels à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 360 sites, par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

