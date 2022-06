Verdane s'associe à Cleanwatts, le leader des technologies climatiques





Par l'intermédiaire de son fonds à impact Idun, Verdane - l'investisseur européen spécialisé dans les valeurs de croissance - a investi dans Cleanwatts, un concepteur de logiciels énergétiques qui a pour mission d'accélérer la décarbonation énergétique mondiale et de réduire la pauvreté énergétique. En 2021, Cleanwatts a vu son chiffre d'affaires augmenter de 65% et prévoit qu'il croîtra encore de plus de 200% en 2022. La Société propose des solutions innovantes de gestion de l'énergie qui aident les communautés locales à retirer les bénéfices de l'optimisation de la consommation, de la production, du stockage, du commerce et de l'équilibrage des énergies renouvelables. Ce partenariat, dans lequel Verdane devrait investir jusqu'à 25 millions EUR, s'appuiera sur l'expertise approfondie de Verdane en matière de développement d'entreprises SaaS, sur son réseau international et son équipe interne de spécialistes.

Cleanwatts est un concepteur portugais de logiciels de gestion de l'énergie qui met en place des communautés d'énergie renouvelable (CER) dans les pays dotés de cadres juridiques et politiques avancés permettant la création de marchés locaux de l'énergie. La Société, qui opère au Portugal (où elle a son siège), en Italie, en Espagne et aux États-Unis, prévoit de s'étendre en Europe et en Asie. Les membres des CER peuvent être des résidents, des entreprises commerciales et industrielles, des bâtiments municipaux, des écoles, des hôpitaux et des universités qui contribuent collectivement à la transition vers une énergie propre tout en faisant progresser l'efficacité énergétique, en réduisant les factures d'énergie et en créant des emplois au sein de l'économie locale. En encourageant la participation des citoyens et des entrepreneurs à la gestion de la charge énergétique basée sur l'IdO, les communautés énergétiques peuvent également contribuer à la flexibilité et à la résilience du réseau local grâce au principe de la réponse à la demande et au stockage.

Cleanwatts est en train d'établir plus de 80 communautés énergétiques, dont plusieurs sont déjà opérationnelles. Actuellement, la Société gère et contrôle deux térawattheures d'énergie ? l'équivalent de la consommation annuelle de plus de 500 0001 foyers ? et exploite plus de 15 MW de capacité solaire agrégée de toitures photovoltaïques grâce à Cleanwattstm OS, son système d'exploitation modulaire conçu pour gérer les communautés énergétiques. La réduction des coûts énergétiques moyens des membres des CER de Cleanwatts peut aller jusqu'à 60%.

Conformément à son objectif ? éliminer les frictions et la complexité du lancement des CER ? Cleanwatts associe son offre numérique à des exigences d'investissement initiales nulles pour l'adoption de ressources énergétiques distribuées, y compris les capacités solaires photovoltaïques, les systèmes de stockage d'énergie, l'infrastructure de recharge des véhicules électriques et l'électrification des systèmes de chauffage et de refroidissement.

Cleanwatts va utiliser l'investissement de Verdane principalement pour accélérer et étendre sa présence commerciale sur les marchés cibles, et pour développer davantage Cleanwattstm OS afin d'anticiper l'évolution des besoins sur les marchés locaux de l'énergie. En collaboration avec Verdane, la Société étudiera également les opportunités de fusions et acquisitions qui pourraient être relutives pour la proposition de valeur de Cleanwatts. Pour répondre à la demande croissante du marché pour ses services, la Société prévoit d'augmenter ses effectifs de 50% au cours des 6 à 12 prochains mois, ce qui renforcera de plus de 40 ressources son équipe actuelle de 70 personnes en Europe et aux États-Unis.

Associé aux capacités uniques et innovantes de Cleanwatts, l'investissement de Verdane permettra à Cleanwatts de s'attaquer au problème mondial de la pauvreté énergétique, défini par le Forum économique mondial comme étant le «manque d'accès à des services et produits énergétiques modernes et durables». En 2020, la pauvreté énergétique a touché 50 à 125 millions de personnes en Europe 2 - un chiffre qui a considérablement augmenté en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et d'une inflation record.

Michael Pinto, PDG et cofondateur de Cleanwatts, a déclaré: «Atténuer la hausse des coûts énergétiques et les contraintes d'approvisionnement tout en répondant à la demande croissante d'électricité et en atteignant les objectifs de décarbonation représente un énorme défi mondial. Heureusement, les CER dont le fonctionnement est numérisé offrent désormais une solution à la fois efficace et efficiente pour résoudre ces problèmes. Un large éventail de technologies viables et de cadres réglementaires sont enfin en place pour que notre société redéfinisse sa relation avec l'énergie et ouvre la voie à un avenir plus propre, plus juste et plus durable. Nous sommes fiers de nous associer à Verdane pour faire face au rapide changement de paradigme vers un réseau énergétique décentralisé plus efficace et plus résilient.»

Bjarne Kveim Lie, cofondateur et associé directeur chez Verdane, a déclaré : «Notre équipe est impressionnée par le potentiel de Cleanwatts à fournir une solution mondiale à un problème local qui oblige des dizaines de millions de foyers aux États-Unis et au Royaume-Uni à se passer de nourriture et de médicaments pour payer leurs factures d'énergie ou à renoncer complètement à l'électricité pendant certaines périodes de l'année. Nous avons hâte de déployer notre vaste expérience du développement des entreprises SaaS et notre équipe interne d'experts pour dynamiser Cleanwatts tout au long de cette étape de changement d'échelle critique pour son itinéraire de croissance.»

Classé «Article 9» au sens du règlement de l'Union européenne sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, le fonds Verdane Idun a atteint en janvier 2022 un plafond de 300 millions EUR, supérieur au montant cible du fonds de 225 millions EUR. Idun réalise des investissements à impact dans trois domaines: la transition énergétique, la consommation durable et les communautés résilientes. Précédemment, Verdane a investi dans Auntie, un fournisseur numérique de services de bien-être au travail; dans Spond, un gestionnaire numérique des sports d'équipes et de la santé physique; et dans EVA Global, un fournisseur de services gérés d'aide à la transition mondiale vers les véhicules électriques. À ce jour, Verdane a investi dans plus de 30 entreprises de la société durable.

À propos de Cleanwatts

Cleanwatts est une entreprise de technologies propres résolument axée sur la simplification, l'amplification et l'accélération de la transition énergétique des collectivités locales du monde entier. Nous générons de la valeur grâce à notre plateforme modulaire Cleanwattstm OS, parfaitement interopérable, adaptable aux situations locales et conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des marchés énergétiques locaux. Nous opérons en amont et aval du compteur, en jetant des ponts entre la production d'énergie, le stockage, la consommation, le commerce et l'équilibrage, à tous les niveaux d'une communauté énergétique. Notre offre numérique est également associée à des solutions sans investissement initial afin d'éliminer les frictions liées à l'incorporation de ressources énergétiques distribuées qui stimulent la transition énergétique, y compris les capacités solaires photovoltaïques, les systèmes de stockage d'énergie, les infrastructures de recharge des véhicules électriques et l'électrification des systèmes de chauffage et de climatisation pour l'environnement bâti. Nous construisons un monde dans lequel l'énergie propre est décentralisée, numérisée et démocratisée.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.cleanwatts.energy

Suivez Cleanwatts sur LinkedIn

À propos de Verdane

Verdane est une société spécialisée dans l'investissement en actions de croissance qui s'associe à des entreprises technologiques européennes durables pour les aider à atteindre la prochaine étape de leur croissance internationale. Verdane peut investir en tant qu'investisseur minoritaire ou majoritaire, dans des entreprises au cas par cas ou par l'intermédiaire de portefeuilles d'entreprises. La Société investit principalement dans trois domaines: «Digital Consumer» (le consommateur numérique), «Software Everywhere» (logiciel partout) et «Sustainable Society» (la société durable). Verdane, dont le total des engagements s'élève à plus de 4 milliards EUR, a réalisé depuis 2003 plus de 140 investissements dans des entreprises à croissance rapide. L'équipe de Verdane, qui est composée d'une centaine de professionnels et experts de l'investissement basés à Berlin, Copenhague, Helsinki, Londres, Oslo et Stockholm, consacre ses efforts à être le partenaire de croissance privilégié des entreprises technologiques durables en Europe.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.verdane.com

Suivez Verdane sur LinkedIn

1 Sur la base d'une consommation annuelle moyenne de 2,5 et 5MWh.

2 https://ec.europa.eu/energy/eu-buildings-factsheets-topics-tree/energy-poverty_en

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 juin 2022 à 17:55 et diffusé par :