Six Canadiens sur 10 ont déménagé en raison de la pandémie et prévoient désormais des déplacements quotidiens plus longs





TORONTO, le 28 juin 2022 /CNW/ - Le retour au travail signifie que les Canadiens qui ont déménagé pendant la pandémie prévoient de prendre le volant sur de plus longues distances, selon un nouveau rapport d'Aviva Canada.

Et tandis que le marché du logement commence à montrer des signes de ralentissement dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, environ la moitié des propriétaires canadiens pensent que la valeur de leur maison est plus élevée qu'elle ne l'est en réalité.

Ce ne sont là que deux des conclusions révélatrices de la deuxième édition du rapport Notre mode de vie d'Aviva Canada, fruit d'un sondage pancanadien qui a interrogé les Canadiens sur leur vie et leurs aspirations pendant et après la pandémie. Le rapport complet peut être consulté ici .

« Nous commençons à voir l'effet boomerang de la pandémie pour ce qui est des distances parcourues en voiture », de déclarer Phil Gibson, v.-p. dir. et directeur général, Assurance des particuliers à Aviva Canada. « Les distances parcourues par les consommateurs ont diminué lorsque la COVID-19 a frappé pour la première fois, en raison du télétravail. Mais à présent, le retour au travail se traduit par des déplacements en voiture plus longs qu'auparavant. Ce n'est qu'un exemple de la façon dont le second rapport Mode de vie d'Aviva montre l'évolution des perspectives des Canadiens à mesure que nous nous adaptons à l'après-pandémie. »

Les principales catégories et conclusions du rapport sont les suivantes :

1. Valeurs des propriétés, aspirations d'achat et de vente

Soixante pour cent des Canadiens ont déménagé en raison de la pandémie, les personnes travaillant à domicile (26 %) affluant dans les banlieues ou les petites villes.

Le rêve d'accès à la propriété est toujours aussi présent chez les Canadiens : 32 % vivent actuellement dans leur première maison (comparativement à 22 % en 2020). Plus de la moitié de ces répondants sont âgés de 25 à 44 ans.

L'an dernier, les propriétaires avaient une idée assez précise de la valeur de leur habitation. Cette année, l'explosion des prix des logements a mené les Canadiens à surévaluer leur propriété - surtout dans les marchés dynamiques comme l'Ontario, où les propriétaires ont donné un prix estimatif supérieur de 53 % au prix moyen prévu de l'Association canadienne de l'immeuble (ACI).

Lorsqu'on a demandé aux propriétaires s'ils estimaient que la valeur de leur résidence avait augmenté depuis mars 2021, les Canadiens se sont montrés optimistes. En effet, une majorité de propriétaires (81 %) sont convaincus que leur habitation a pris de valeur (comparativement à 55 % l'année dernière). À l'échelle régionale, les propriétaires de l'Ontario et du Québec sont beaucoup plus nombreux à faire ce constat.

« Quelle que soit la raison qui motive le déplacement des Canadiens vers des zones plus éloignées, il faut porter une attention particulière aux secteurs exposés aux tempêtes de vent ou à la grêle. De plus, il faut être attentif à la faune, car elle peut avoir une incidence sur la détérioration naturelle d'une maison. Les Canadiens qui décident d'aller s'installer loin de la ville devraient toujours communiquer avec leur représentant d'assurance pour s'assurer que leur contrat comporte les garanties supplémentaires dont ils ont besoin », de déclarer Phil Gibson.

2. Rénovations et améliorations

Les Canadiens sont moins nombreux à effectuer des rénovations. L'année dernière, 11 % des Canadiens ont rénové leur habitation, contre 17 % l'année précédente. Le réaménagement du jardin est resté la rénovation la plus prisée.

Les Canadiens dépensent à peu près le même montant pour les rénovations d'une année à l'autre. En 2021, les propriétaires résidentiels canadiens qui ont effectué des rénovations ont dépensé en moyenne 4?500 $, à peine 25 $ de moins qu'en 2020. Et ceux de l'Ontario ont dépensé presque deux fois plus que ceux des autres provinces.

Parmi les propriétaires qui ont rénové, ceux travaillant à domicile ont dépensé en moyenne 1?000 $ de plus. Ils ont dépensé trois fois plus pour la création d'une salle de jeux, comparativement à ceux qui sont retournés au travail. Les rénovations n'étaient pas toujours planifiées - 14 % de ceux qui ont rénové précisent qu'il s'est agi d'une décision impulsive prise pendant la pandémie. Certains propriétaires ont éprouvé des regrets par la suite, indiquant qu'ils ne se servaient pas des nouveaux espaces autant qu'ils l'avaient imaginé (8 %) et qu'ils avaient trop dépensé en rénovations (7 %).

« Il est toujours conseillé de dresser un plan précis lorsque vous songez à rénover votre habitation. Les Canadiens qui envisagent des modifications majeures devraient savoir que des travaux comme l'aménagement d'un sous-sol, le retrait d'éléments structuraux ou la construction d'une annexe peuvent avoir une incidence sur leurs garanties d'assurance, car ils changent le coût de reconstruction de leur propriété. Votre représentant d'assurance peut vous aider à assurer votre domicile à sa juste valeur, pour votre tranquillité d'esprit en cas d'imprévu », d'ajouter Phil Gibson.

3. Biens et mesures de protection

Quarante-sept pour cent des Canadiens ont acheté de nouveaux éléments de décor pendant la pandémie, 43 %, de nouveaux appareils de cuisine et 41 %, de nouveaux appareils électroniques.

Malgré les dépenses engagées pour améliorer leur logement, 28 % des Canadiens affirment ne pas savoir exactement ce que couvre leur assurance Contenu.

En repensant aux achats qu'ils ont faits pendant la pandémie, 18 % des Canadiens affirment avoir agi de façon impulsive. Près du quart (24 %) affirment utiliser moins que prévu leurs équipements sportifs, et 21 % en disent autant de leur assistant à commande vocale. Par ailleurs, 20 % affirment ne pas se servir du matériel de loisirs, et 18 %, de leurs équipements de jeux et de leurs services de diffusion en continu aussi souvent que prévu.

« Votre domicile est votre sanctuaire. Après tous les changements et améliorations que vous avez apportés, il est important de vous assurer que votre habitation est assurée à sa juste valeur, y compris tout son contenu. Vous seriez surpris d'apprendre combien d'assurés sous-estiment la valeur de ce qu'ils possèdent. Par exemple, de nombreux biens nécessitent une assurance particulière - c'est notamment le cas des bijoux. Si vous avez des doutes sur l'étendue de votre assurance Contenu, parlez-en à votre représentant d'assurance afin de confirmer que vous avez la protection qu'il vous faut », de poursuivre Phil Gibson.

4. Habitudes de transport et de travail

Dix-huit pour cent des Canadiens affirment que leurs habitudes de transport ont changé depuis la COVID-19.

La conduite automobile est devenue plus populaire. Bon nombre de Canadiens qui ne conduisent pas à l'heure actuelle prévoient d'utiliser un véhicule automobile au cours de l'année à venir (54 %), et 23 % des Canadiens s'attendent à parcourir plus de kilomètres.

Pour leurs trajets quotidiens, plus de la moitié des Canadiens optent pour un véhicule personnel (52 %), suivi de la marche (14 %), de l'autobus (12 %) et du métro (8 %).

Dans une proportion de 47 %, les membres de la population active indiquent être retournés à temps plein à leur lieu de travail hors domicile depuis le début de 2022, alors que 25 % affirment avoir adopté le modèle hybride et 28 %, le télétravail à temps plein. Cette tendance est d'autant plus marquée en Ontario, où une part substantielle de la population active déclare travailler à la maison à temps plein (32 % contre 23 % pour le reste du Canada).

Les Canadiens plus âgés se déclarent heureux d'être retournés au bureau dans une plus grande proportion que leurs cadets. Parmi les 18 à 34 ans retournés travailler en présence, 61 % affirment avoir du mal à se concentrer et à s'adapter à ce nouveau régime de travail - c'est 7 % de plus que la moyenne canadienne.

Dans le contexte de la hausse des prix de l'essence et de la volonté affirmée d'un plus grand nombre de Canadiens de reprendre la route et d'utiliser davantage leur véhicule au cours des 12 prochains mois, l'une des solutions qui s'offrent à eux pour réaliser des économies est une assurance fondée sur l'utilisation comme Conduimatic Aviva, car les données sur la conduite qui sont recueillies servent à personnaliser les primes des assurés en fonction de leur comportement au volant*.

« Nous savons que les consommateurs souhaitent plus de choix ainsi que le pouvoir d'intervenir sur leur prime. L'appli Conduimatic Aviva attribue un score à chaque déplacement et met à jour en continu le rabais que le conducteur pourrait obtenir au renouvellement, pour lui éviter toute surprise. Conduimatic Aviva permet vraiment au conducteur de garder le contrôle de sa prime automobile en comprenant comment conduire de façon plus sécuritaire et comment son comportement au volant peut influer sur le montant de sa prime d'assurance », de conclure Phil Gibson.

Le sondage a été réalisé en ligne par Léger auprès de 2?500 Canadiens de 18 ans et plus qui sont actuellement propriétaires ou locataires d'une habitation au Canada. Le sondage a été réalisé entre le 18 mars et le 5 avril 2022. La marge d'erreur est de ± 2 %, 19 fois sur 20.

Le rapport complet peut être consulté ici.

À propos d'Aviva Canada

Aviva Canada est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada et une filiale d'Aviva plc au Royaume-Uni. Elle offre des produits d'assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu'aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile et leur mode de vie. Aviva Canada et ses 4?000 employés ont à coeur de construire un avenir durable pour le bien-être de près de deux millions et demi d'assurés, de ses employés, des diverses collectivités et de notre planète. En 2019, Aviva Canada a lancé le programme Unis pour des routes plus sûres qui fait appel à des solutions fondées sur des données et à des partenariats stratégiques pour que la sécurité des routes canadiennes devienne une réalité pour tous. En 2021, Aviva a annoncé son objectif mondial de devenir une entreprise zéro émission nette (ZéN) d'ici 2040 -- le plus exigeant que se soit fixé une grande compagnie d'assurance dans le monde.

Pour en savoir plus, consultez le site aviva.ca, le blogue ou les pages Twitter, Facebook et LinkedIn de la compagnie.

