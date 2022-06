Attraction d'organisations internationales au Québec - Appui financier de 4 millions $ pour l'établissement du Conseil des normes internationales d'information sur la durabilité à Montréal





QUÉBEC, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, confirme aujourd'hui un appui financier de 4 millions $, réparti sur trois ans, pour l'établissement d'un bureau du Conseil des normes internationales d'information sur la durabilité (International Sustainability Standards Board [ISSB]) à Montréal. La ministre Girault était accompagnée de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau.

C'est lors de la COP26 à Glasgow que l'International Financial Reporting Standards Foundation (Fondation IFRS) a annoncé la création de l'ISSB et de l'établissement d'un bureau à Montréal. L'ISSB sera chargée d'établir les normes internationales de divulgations financières environnementales pour l'ensemble des entreprises.

Le bureau de Montréal aura une importance similaire à celui du siège de Frankfort. Il sera notamment responsable des activités visant le soutien au conseil d'administration, au développement ainsi que de l'engagement pour l'ensemble du marché des Amériques.

Le gouvernement du Québec déploie des efforts importants pour faciliter l'établissement, l'intégration et le maintien d'organisations internationales telles que l'ISSB. Dès 1988, il s'est doté de la Politique d'accueil des organisations internationales, qui prévoit un ensemble de conditions avantageuses pour celles-ci. En plus de contribuer au rayonnement international de la métropole et du Québec, ces organisations génèrent des retombées économiques annuelles de plus de 350 millions $ pour le Québec.

Citations :

« Notre gouvernement a été fortement impliqué dans le processus d'attraction de l'ISSB à Montréal, et ce, en étroite collaboration avec une importante coalition. Je me réjouis de l'arrivée de cette nouvelle organisation internationale dans la métropole. Elle démontre bien que le leadership, l'influence et la notoriété du Québec sont reconnus dans de nombreux domaines, dont celui de la finance durable! »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis très fière de l'arrivée de l'ISSB à Montréal. Notre métropole est un pôle attractif reconnu pour attirer des organisations internationales, et nous en avons aujourd'hui la preuve. L'ISSB va contribuer à accroitre le rayonnement de Montréal et du Québec tout en nous permettant de continuer d'assurer un rôle de leader en matière de lutte contre les changements climatiques. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la venue de cette organisation à Montréal. Bienvenue à l'ISSB! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le mandat du Conseil des normes internationales d'information sur la durabilité est en parfaite adéquation avec celui de Montréal International, soit de développer une économie verte et durable. Nous nous réjouissons de l'appui octroyé par les partenaires du secteur public qui permettra à l'organisation de renforcer le leadership de Montréal en matière de finance durable. »

Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec octroie un appui financier de 4 millions $, réparti à parts égales sur les exercices financiers 2022-2023 à 2024-2025, pour le fonctionnement du bureau du Conseil des normes internationales d'information sur la durabilité à Montréal. Il sera versé à la Fondation IFRS par l'intermédiaire de Montréal International.

Cet appui est réalisé en cohérence avec la Politique d'accueil des organisations internationales du Québec. Cette politique vise à octroyer des conditions favorables à l'établissement des organisations internationales.

Liens connexes :

