SonALAsense franchit plusieurs étapes majeures en matière d'essais cliniques, de croissance et de financement, dans le cadre de sa mission visant à vaincre totalement le cancer





SonALAsense, société pionnière dans le développement du SONALA-001 et de la thérapie sonodynamique (SDT), une nouvelle combinaison médicament-appareil créée pour lutter contre plusieurs cancers mortels, et permettre ainsi aux patients de survivre à la maladie, a annoncé aujourd'hui son actualité en matière clinique, organisationnelle, et de croissance. SonALAsense est la seule et unique société procédant à des essais cliniques sur la SDT.

« Chez SonALAsense, nous suivons un parcours visant à développer une option de traitement non invasive pour les patients atteints de cancers rares du cerveau, pour qui l'espoir est bien souvent minime », a déclaré Mark de Souza, PhD, fondateur et président-directeur général. « Nous sommes aujourd'hui heureux d'annoncer le point culminant de notre travail intense, à l'heure où nous entamons avec confiance les essais cliniques relatifs à la SDT en tant que combinaison non invasive médicament-appareil, pour le traitement du glioblastome multiforme récidivant (rGBM) et du gliome infiltrant du tronc cérébral (DIPG). »

Actualité clinique

SonALAsense travaille actuellement sur deux essais cliniques visant à évaluer le potentiel thérapeutique de la combinaison SONALA-001 SDT contre le DIPG et le rGBM. L'essai sur le DIPG procède actuellement à un recrutement actif, tandis que l'essai clinique sur le rGBM engagera prochainement cette étape.

L'objectif principal de l'étude de phase 1/2 sur le DIPG consiste à évaluer l'innocuité et la tolérabilité de l'ALA SDT, ainsi qu'à déterminer la dose maximale tolérée (DMT) ou la dose recommandée de phase 2 (RP2D) de l'énergie à ultrasons concentrés guidés par résonance magnétique (MRgFUS) en combinaison avec du SONALA-001, chez des patients atteints d'un DIPG. Cette tumeur rare et mortelle de l'enfant est particulièrement agressive, et affecte le tronc cérébral qui contrôle de nombreuses fonctions du corps.

L'essai de phase 2 sur le rGBM se fonde sur les résultats encourageants de preuve de concept, issus de l'essai clinique de phase 0/1 concernant la combinaison SONALA-001 SDT, le premier chez l'être humain, sur les gliomes de haut grade (rHGG), et actuellement mené par le Dr Nader Sanai à l'Ivy Brain Tumor Center. Les premiers résultats ont indiqué que la SDT entraînait rapidement un stress oxydatif ciblé et une mort cellulaire des tissus humains HGG, sans effets hors de la cible, et qu'elle était bien tolérée par les patients. L'essai de phase 0/1 poursuit son recrutement de patients atteints d'un rHGG.

Actualité concernant la croissance

SonALAsense a été créée et demeure dirigée par des professionnels scientifiques, médicaux et administratifs, forts de plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le développement et la commercialisation de combinaisons médicament-appareil, dans le cadre de la thérapie photodynamique et de nouvelles thérapies médicamenteuses contre plusieurs maladies rares. La Société a rassemblé une formidable équipe diverse, composée de leaders d'opinion engagés pour l'amélioration des options de traitement en faveur des patients.

« Nous continuons d'accroître la profondeur et l'étendue de notre leadership, ajoutées à nos compétences d'experts scientifiques », a déclaré Stuart Marcus, docteur en médecine, PhD, fondateur, directeur médical et directeur scientifique, de SonALAsense. « Nombre de mes collègues travaillent à mes côtés depuis vingt ans, et appliquent le savoir que nous avons accumulé en tant qu'équipe étroitement soudée pour faire efficacement passer cette technologie de rupture, du statut de concept de laboratoire à celui de solution au chevet du patient, impactant positivement la vie de ceux qui luttent contre ces tumeurs cérébrales mortelles. »

Trois nouveaux acteurs reconnus ont rejoint l'équipe de spécialistes sectoriels de SonALAsense. April Freeman a rejoint la Société au poste de directrice de l'engagement et de la promotion des intérêts des patients, tandis que les éminents docteurs Margaret Dugan et Graeme Woodworth ont récemment rejoint le Comité scientifique consultatif.

Mme Freeman jouit de plus de 15 années d'expérience dans le secteur des biotechnologies, ayant travaillé à la promotion des intérêts des patients chez bluebird bio et BridgeBio où elle exerçait en étroite collaboration avec le Dr de Souza.

Le Dr Dugan a dirigé plusieurs programmes de développement de médicaments en oncologie, jusqu'au stade de l'approbation par la FDA, notamment le témozolomide, la référence en matière de soins contre le GBM. Elle a été vice-présidente principale et responsable mondiale des programmes, chez Novartis Oncology, et elle a occupé plusieurs postes de développement clinique chez Schering-Plough et American Cyanamid.

Le Dr Woodworth est professeur de neurochirurgie à l'École de médecine de l'Université du Maryland, et directeur de son Centre de recherche et de traitement contre les tumeurs cérébrales. Il se démarque comme un neurochirurgien et chercheur de premier plan, concernant le potentiel thérapeutique des ultrasons concentrés contre les tumeurs cérébrales.

Actualité en matière de financement

La stratégie de croissance de la Société poursuit son avancée, après la levée d'un financement de 25 millions USD issus de rondes de financement de séries A et B, ainsi qu'une subvention d'environ 2 millions USD de la part de la division SBIR du NCI, visant à contribuer au financement de l'essai clinique contre le DIPG. Le produit de ces financements a permis à la Société de constituer une équipe d'experts en R&D, axée sur les progrès de la SDT dans le cadre d'essais cliniques chez des patients atteints d'un rGBM ou d'un DIPG.

À propos de SonALAsense

SonALAsense est une société de stade clinique qui développe la thérapie sonodynamique (SDT) en tant que combinaison médicament-appareil, non invasive, de premier ordre, pour le traitement du glioblastome multiforme récidivant, et des gliomes infiltrants du tronc cérébral, ainsi que d'autres cancers mortels. La SDT utilise le SONALA-001 (un médicament) en combinaison avec des ultrasons concentrés guidés par résonance magnétique (un appareil), afin de cibler et tuer les cellules tumorales de manière sélective. Suivez SonALAsense sur Twitter et LinkedIn, et consultez notre site Web : https://sonalasense.com/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

