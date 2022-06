AVIS AUX MÉDIAS - LE MINISTRE LAMETTI FERA UNE ANNONCE DE FINANCEMENT





OTTAWA, ON, le 28 juin 2022 /CNW/ - L'honorable David Lametti, C.P., c.r., ministre de la Justice et procureur général du Canada, et Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, feront une annonce de financement.

Date : Le mercredi 29 juin 2022



Lieu : Édifice Greenstone

Atrium

5101, 50e avenue

Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest



Heure : 9 h (HR)

SOURCE Department of Justice Canada

Communiqué envoyé le 28 juin 2022 à 16:00 et diffusé par :