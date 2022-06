Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera son soutien pour favoriser la croissance des jeunes entreprises sociales de Calgary et pour permettre aux entreprises d'accéder à des talents technologiques diversifiés





CALGARY, AB, le 28 juin 2022 /CNW/ - L'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de PrairiesCan, annoncera un soutien fédéral destiné à trois initiatives qui aideront à stimuler la croissance des entreprises sociales de Calgary et faciliteront l'accès des entreprises spécialisées dans la technologie à des talents et à une main-d'oeuvre qualifiée dont elles ont besoin pour croître et demeurer concurrentielles.

Le ministre Vandal sera accompagné de George Chahal, député de Calgary Skyview, de Jeremy Nixon, secrétaire parlementaire du ministre des Services sociaux et communautaires de la société civile de l'Alberta, de Penny Pexman, vice-présidente associée (recherche) de l'Université de Calgary, de Danielle Rutkowski, gestionnaire de projet, Meticulon, et de Lisa Moon, directrice régionale, Alberta, NPower Canada.

Après les allocutions, les présentateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date : Mercredi 29 juin 2022



Heure : 15 h 30 (HR)



Lieu : Alastair Ross Technology Centre (hall principal)

3553 31 St NW

Calgary (Alberta)





Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Communiqué envoyé le 28 juin 2022 à 15:00 et diffusé par :