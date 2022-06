LE CANADA APPUIE LA CRÉATION DE PLUS DE 100 LOGEMENTS POUR LES FEMMES ET LES ENFANTS À REGINA





REGINA, SK, le 28 juin 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un logement sûr et abordable.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, a annoncé une contribution fédérale de près de 34 millions de dollars pour appuyer la création de 68 logements de transition et de 40 lits d'hébergement, pour un total de 108 logements, et l'offre de services de soutien essentiels aux personnes qui fréquentent le Centre for Women and Families du YWCA Regina au centre-ville.

L'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation, ainsi que Sandra Masters, mairesse de Regina, et Melissa Coomber-Bendtsen, directrice générale du YWCA Regina, se sont également joints au ministre Hussen pour faire cette annonce. Le gouvernement de la Saskatchewan, par l'intermédiaire de la Saskatchewan Housing Corporation, participe à hauteur de 1 million de dollars et la Ville de Regina fournit le terrain, évalué à 2 millions de dollars. À ce jour, le YWCA Regina a versé 13 millions de dollars en fonds d'immobilisations au projet d'ensemble de logements dans le cadre de sa campagne de financement communautaire en cours.

Ces investissements aideront les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale et qui sont en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver à Regina.

L'immeuble de 85 000 pi2 (près de 7 900 m2) du Centre for Women and Families servira également de carrefour offrant des services de gestion des crises et de prévention grâce au travail du YWCA Regina et à des partenariats avec d'autres organismes communautaires et des intervenants externes. Ces services de soutien complets s'attaqueront aux obstacles qui empêchent les femmes et les enfants vulnérables de se sortir de l'itinérance et de la violence. L'immeuble comprendra également des espaces communautaires polyvalents, des cuisines communes, des aires de jeu intérieures et extérieures, ainsi qu'un accès à des mesures de soutien et des services essentiels sans rendez-vous.

L'immeuble sera détenu et exploité par le YWCA Regina, le plus ancien et plus important organisme multiservice pour femmes de la ville, qui offrira la seule maison d'hébergement pour femmes et familles sans abri et l'une des trois maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale à Regina. La construction de l'immeuble devrait être achevée à l'automne 2024.

« Tout le monde mérite un logement sûr et abordable. Grâce à cet investissement, plus de 100 femmes et enfants vulnérables de Regina auront accès à des logements de transition d'urgence et de soutien dont ils ont grand besoin. Notre gouvernement demeure déterminé à collaborer avec ses partenaires afin de répondre aux besoins réels en matière de logement partout au Canada et de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Le gouvernement de la Saskatchewan continue de travailler avec ses partenaires communautaires pour rendre les logements abordables plus accessibles et pour soutenir les familles dans le besoin. C'est pourquoi nous avons accordé du financement au Centre for Women and Families du YWCA Regina, dans le cadre de notre partenariat avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Nous sommes fiers de cet investissement, qui permettra d'offrir des logements sûrs et abordables aux femmes et aux enfants qui se trouvent dans des situations vulnérables et qui servira de base à la création d'un avenir meilleur et sain pour elles-mêmes et leur famille. » - L'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« Il est incroyable que les trois ordres de gouvernement travaillent en partenariat avec notre collectivité et investissent conjointement dans le Centre for Women and Families. Le plan de sécurité et de bien-être des collectivités de Regina fait de la violence familiale et conjugale une priorité. Cet ensemble de logements renforcera la capacité de notre ville d'aider les femmes et les enfants vulnérables en leur offrant le soutien et les services dont ils ont besoin. » - Sandra Masters, mairesse de la Ville de Regina

« Depuis le tout début, le Centre for Women and Families est un projet nourri par l'amour, la communauté, la persévérance et la conviction qu'ensemble, nous pouvons contribuer à l'équité et à la guérison. C'est vraiment incroyable de voir ce travail acharné se concrétiser aujourd'hui, alors que nous entamons la mise en chantier. Ce centre de soutien intégré est le premier du genre au Canada, et les services que nous serons en mesure d'offrir dans ce lieu seront vraiment transformateurs pour les femmes et les familles de notre collectivité. » - Melissa Coomber-Bendtsen, directrice générale du YWCA Regina

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Le budget de 2022 propose de verser 2,9 milliards de dollars en financement dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création de jusqu'à 4 300 logements et la réparation de jusqu'à 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

