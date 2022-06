Le Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne se réunit dans l'Inuit Nunangat pour discuter des priorités communes





INUVIK, NT, le 28 juin 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et les dirigeants inuits travaillent en étroite collaboration par l'entremise du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne (CPIC) pour faire progresser la réconciliation, renforcer le partenariat entre les Inuit et la Couronne et créer un Inuit Nunangat plus prospère grâce à une collaboration réelle.

Le lundi 27 juin, le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, et le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, ont rencontré d'autres membres du CPIC à Inuvik, dans la région des Inuvialuit de l'Inuit Nunangat pour discuter de priorités communes, y compris les revendications territoriales des Inuit, les priorités législatives et la mise en oeuvre de la Politique sur l'Inuit Nunangat, qui a été officiellement approuvée et financée par le gouvernement du Canada et les dirigeants inuits en avril 2022.

La Politique guidera la façon dont les ministères fédéraux travaillent avec les partenaires inuits à la conception, à l'élaboration et à l'exécution de politiques, de programmes, de services et d'initiatives nouveaux et renouvelés qui s'appliquent dans l'Inuit Nunangat ou qui profitent aux Inuit. Le gouvernement s'est engagé à verser 25,4 millions de dollars sur cinq ans pour la mise en oeuvre de la nouvelle politique. Les Inuit et le gouvernement fédéral travaillent actuellement à l'établissement d'un cadre de gouvernance et d'un secrétariat pour appuyer ces efforts.

Au cours de la réunion de lundi, les dirigeants ont également approuvé les plans de travail relatifs à deux des nouveaux domaines prioritaires du CPIC, notamment :

la souveraineté, la défense et la sécurité;

le suivi, l'évaluation et l'apprentissage.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les dirigeants inuits par l'entremise du CPIC pour établir une relation renouvelée entre les Inuit et la Couronne et faire progresser la réconciliation en s'appuyant sur l'affirmation des droits, le respect et le partenariat.

Les participants à la réunion du 27 juin étaient les suivants :

Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones (en personne)

Natan Obed, président de l'Inuit Tapiriit Kanatami (en personne)

Duane Smith, président et PDG, Société régionale Inuvialuit (en personne)

Aluki Kotierk, president, Nunavut Tunngavik Inc. (en personne)

Pita Aatami, président, Société Makivik (virtuellement)

Johannes Lampe, président, gouvernement du Nunatsiavut (en personne)

Monica Ell-Kanayuk, présidente, Conseil circumpolaire inuit (en personne)

Gerri Sharpe, présidente, Pauktuutit Inuit Women of Canada (virtuellement)

Brian Pottle, président, Conseil national des jeunes Inuit (virtuellement)

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord (virtuellement)

L'honorable David Lametti, ministre de la Justice (virtuellement)

L'honorable Patty Hajdu, ministre de Services aux Autochtones Canada (virtuellement)

L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports (virtuellement)

L'honorable Mona Fortier, Secrétariat du Conseil du Trésor (virtuellement)

L'honorable Pablo Rodriguez, Patrimoine canadien (virtuellement)

L'honorable Anita Anand, Défense nationale Canada (virtuellement)

Citations

«?Je suis reconnaissant d'être dans l'Inuit Nunangat aujourd'hui pour rencontrer nos partenaires au sujet des priorités communes à la suite de l'approbation officielle de la Politique sur l'Inuit Nunangat. J'attends avec impatience notre collaboration continue alors que nous mettons en oeuvre les priorités de la politique dans l'esprit de la réconciliation.?»

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

«?Nous sommes heureux d'accueillir les ministres fédéraux à l'Inuit Nunangat aujourd'hui, où nous avons avancé le travail très important du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne avec notre territoire comme toile de fond. Après des années d'élaboration conjointe, il est emballant de voir la phase de mise en oeuvre de la Politique sur l'Inuit Nunangat. Nous espérons continuer à progresser sur cette question et sur nos autres priorités législatives.?»

Natan Obed, président de l'Inuit Tapiriit Kanatami

Faits en bref

Le Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne a été fondé sur le principe voulant qu'un partenariat égal entre les Inuit et la Couronne est essentiel au processus de réconciliation. Le comité se réunit trois fois par an. Une fois par année, il est coprésidé par le premier ministre et le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami.

Le Comité comprend également, à titre de participants permanents, les présidents du Conseil circumpolaire inuit du Canada, du Conseil national des jeunes Inuit et de Pauktuutit Inuit Women of Canada.

L'Inuit Nunangat est la terre natale des Inuit au Canada. Il englobe les terres, les eaux et les glaces des régions de revendications territoriales inuites de la région désignée des Inuvialuit des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut , du Nunavik dans le nord du Québec et du Nunatsiavut dans le nord du Labrador .

Liens connexes

Le Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne approuve une politique sans précédent sur l'Inuit Nunangat afin de mieux favoriser l'autodétermination des Inuit

Politique sur l'Inuit Nunangat

Carte de l'Inuit Nunangat (en anglais)

Restez branchés

Participez à la conversation sur les peuples autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @GCAutochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

Photo ou vidéo

(avec une légende, y compris les noms des personnes dans la photo)

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Communiqué envoyé le 28 juin 2022 à 14:42 et diffusé par :