Rapport annuel 2021-2022 de la FCSSQ - Une transition réussie dans un contexte exceptionnel!

QUÉBEC, le 28 juin 2022 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) a présenté son rapport annuel 2021-2022 lors de sa dernière assemblée générale tenue le 9 juin dernier. Le Plan stratégique 2021-2025 adopté en novembre 2021, lequel est articulé autour de trois orientations stratégiques - briller, soutenir et rassembler davantage - et qui expose la mission, la vision et les valeurs de la nouvelle Fédération constitue une grande partie de cet exercice. Il s'agit donc du premier rapport annuel dressant le bilan des actions posées en lien avec le Plan stratégique.

La présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré, a souligné que « malgré le défi que représentait la mise en oeuvre des dispositions de la Loi modifiant principalement la Loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaires, et ce, dans un contexte exceptionnel marqué par la crise sanitaire mondiale, je considère que nous avons réussi cette transition. Bien que la situation pandémique ait chamboulé les pratiques dans tout le réseau de l'éducation et qu'elle ait commandé de s'adapter continuellement, je suis fière de cet accomplissement et de l'accompagnement que la Fédération a su offrir à ses membres afin de les soutenir et de les accompagner tout au long de cette épreuve ».

Le rapport annuel 2021-2022 de la FCSSQ fait état d'un bilan riche tant au niveau des actions posées que des représentations faites au bénéfice de la réussite éducative.

Briller davantage en quelques exemples...

Parmi les nombreuses actions posées en lien avec l'orientation Briller davantage, se trouve, entre autres, la présence active de la FCSSQ dans les diverses instances stratégiques, dont celle traitant de la pénurie de main-d'oeuvre qui sévit dans l'ensemble du réseau public de l'éducation. La Fédération a également contribué significativement à l'élaboration et au dépôt du Plan de relance pour la réussite éducative 2021-2022. On compte également la réalisation du Guide des bonnes pratiques d'accompagnement pédagogique ainsi que la publication de plusieurs avis et mémoires liés à divers enjeux pouvant impacter le réseau public d'éducation. La FCSSQ a également procédé à la conception et l'actualisation de 10 formations menant à une attestation d'études professionnelles (AEP) dans des secteurs d'activités ciblées prioritaires pour l'économie.

Soutenir davantage en quelques exemples...

En vue de Soutenir davantage , un président-directeur général adjoint fut nommé, à l'automne dernier, afin de bonifier l'équipe de la présidence-direction générale de la FCSSQ et d'assurer le développement du secteur des affaires administratives de la Fédération. D'autres actions concrètes ont été posées, notamment à l'égard de la gestion de la pandémie : vigie et accompagnement pour l'application des mesures sanitaires et de leur impact, services-conseils, rencontres, production de documents d'information et analyse de l'impact des coûts liés à la gestion de la COVID-19.

Aussi, afin de mieux soutenir, plus de 40 formations ont été offertes aux divers secteurs d'activités des CSS générant plus de 1 000 participations. L'équipe de la direction des relations du travail a offert un important soutien aux centres de services scolaires (CSS) dans le cadre de la gestion des moyens de pression. Les négociations nationales maintenant terminées, la mise en oeuvre des nouvelles conventions collectives est en cours.

Rassembler davantage en quelques exemples...

En vue de Rassembler davantage, la Fédération a mis à la disposition des directions générales des CSS des outils de communication visant à les soutenir dans leur rôle de porte-parole officiel dans certains dossiers névralgiques tels, la pénurie de main-d'oeuvre, le plomb dans l'eau, la qualité de l'air, etc. Aussi, la FCSSQ a collaboré avec ses nombreux partenaires dans le traitement de plusieurs dossiers d'actualité impactant le réseau de l'éducation.

États financiers de la FCSSQ

Considérant que depuis deux ans ses revenus totaux ont plus que doublé, passant de 7,7 M$ à 18,3 M$ en 2022-2022, et ne proviennent désormais plus uniquement de la cotisation, mais de plusieurs ententes avec les différents partenaires, nous pouvons affirmer que la FCSSQ est en bonne santé financière.

À titre informatif, il est possible de prendre connaissance de l'intégralité du Rapport annuel 2021-2022 de la FCSSQ en consultant ce lien.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

