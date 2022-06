Le 100 000e véhicule produit en série par Leapmotor est sorti des lignes d'assemblage





Aujourd'hui, le 100 000e véhicule fabriqué en série par Leapmotor est sorti des lignes d'assemblage. La S01, le tout premier véhicule de Leapmotor produit en masse, était sortie de ces mêmes lignes d'assemblage le 28 juin 2019. Il aura fallu trois ans pour que la société passe de zéro à 100 000 VE intelligents, soit de la S01 à la C11 (le 100 000e véhicule), et seulement six mois pour passer d'une production de 50 000 à 100 000 véhicules.

Fondateur et président de Leapmotor, Zhu Jiangming a déclaré dans une lettre de remerciements que les sept années d'existence de Leapmotor leur avaient permis de gagner la confiance de 100 000 usagers. Outre la gratitude que la société continuera à cultiver, Leapmotor poursuivra sur la voie du progrès avec davantage d'alliés, en adhérant aux principes de « refus de l'arrogance et de cohérence vis-à-vis de ses aspirations originelles ». Nous continuerons à enregistrer des avancées et à innover dans le domaine de la technologie de base, tout en nous focalisant sur un concept axé sur l'usager, pour continuer à avancer avec celui-ci et offrir l'expérience de mobilité intelligente la plus raffinée à l'ensemble des consommateurs.

Après avoir mis en oeuvre des travaux complets de R et D pendant sept ans, Leapmotor connaît une année 2022 caractérisée par de spectaculaires accomplissements :

En mars, le volume mensuel de livraisons de véhicules Leapmotor a dépassé le seuil des 10 000 unités pour la première fois.

En avril, Leapmotor a commercialisé le premier modèle fabriqué en série doté de la technologie CTC en Chine et a lancé la technologie intégrée de châssis de batterie grâce à son système intelligent d'alimentation CTC.

En mai, la Leapmotor C01, le véhicule électrique équipé de la technologie CTC sans bloc-batterie, a été proposée en prévente, le nombre actuel de commandes étant de 60 000 unités. Parallèlement, le volume de livraisons a atteint un nouveau pic en mai, marqué par une croissance en glissement annuel de plus de 200 % pour le quatorzième mois consécutif.

En juin, le 100 000e véhicule produit en série est sorti des lignes d'assemblage.

Leapmotor maîtrise sa technologie de base en toute indépendance. Depuis 2015, l'entreprise a tracé sa route en menant des travaux complets de R et D complexes à court terme, mais efficaces à long terme, et en essayant de façonner la compétitivité fondamentale de cette innovation technologique, ce qui a considérablement amélioré sa capacité de résistance aux risques externes liés aux facteurs d'incertitude.

Par ailleurs, afin de faire face aux incertitudes affectant la chaîne d'approvisionnement, Leapmotor a également établi un plan à l'avance, élaboré un système d'approvisionnement multientreprise et une planification multirégionale, et optimisé efficacement la capacité de la chaîne logistique à résister aux risques.

En innovant davantage et en optimisant encore plus la matrice de produits Leapmotor, la société parviendra à agir contre vents et marées pour continuer à offrir l'expérience de mobilité intelligente la plus raffinée à tous les consommateurs.

