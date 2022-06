Le vol inaugural de Lynx Air décolle de St. John's





La nouvelle compagnie aérienne ultra-abordable du Canada célèbre son arrivée à St. John's par une vente de sièges

ST. JOHN'S, NB, le 28 juin 2022 /CNW/ - Le premier vol de Lynx Air (Lynx) au départ de l'aéroport international de St. John's décollera aujourd'hui, marquant le début d'un service aller-retour bihebdomadaire entre St. John's et l'aéroport international Pearson de Toronto. À partir du 14 juillet 2022, le service St. John's-Toronto deviendra quotidien et ajoutera Edmonton et Calgary à son réseau.

À partir du 14 juillet, la compagnie aérienne assurera 14 vols par semaine à destination et en provenance de St. John's, soit 2 646 sièges par semaine. Les services d'Edmonton et de Calgary seront exploités comme des vols directs à destination de St. John's via Toronto, offrant un service homogène avec une seule carte d'embarquement, aucun débarquement à Toronto et la possibilité d'enregistrer les bagages jusqu'à St. John's.

Pour célébrer le vol inaugural de Lynx vers St. John's, la compagnie aérienne a lancé une vente de sièges à durée limitée, offrant jusqu'à 50 % de réduction sur tous les tarifs de base à destination et en provenance de St. John's. La vente débutera le 28 juin 2022 et se terminera à 23 h 59. NDT, le 30 juin 2022. Pour connaître tous les détails de la vente et pour réserver un tarif ultra-abordable, veuillez consulter FlyLynx.com .

« Ces deux derniers mois ont été très chargés pour la plus récente compagnie aérienne du Canada, et avec l'arrivée aujourd'hui de St John's, Lynx est fière de rendre le transport aérien accessible dans tout le Canada », a déclaré Merren McArthur, chef de la direction de Lynx Air « Que vous voyagiez pour rejoindre vos amis et votre famille ou pour explorer les fjords spectaculaires et les réserves marines vierges de Terre-Neuve-et-Labrador, Lynx vous garantit une expérience de vol exceptionnelle à un prix ultra-abordable. »

« Nous sommes ravis d'avoir Lynx Air comme nouvelle compagnie aérienne partenaire », a déclaré Peter Avery, directeur général de l'autorité aéroportuaire internationale de St John. « Cette capacité supplémentaire vers l'Ontario et les vols de transit vers l'Alberta, une province profondément liée à Terre-Neuve-et-Labrador, arrive au moment idéal où les Terre-Neuviens et les Labradoriens célèbrent l'Année du retour au pays »

La nouvelle compagnie aérienne ultra-abordable du Canada a pour mission de rendre les voyages aériens accessibles à tous les Canadiens, et dans le cadre de cette mission, Lynx offre des tarifs pour St. John's à partir de 109 $* pour un aller simple. Le réseau de Lynx couvre 10 destinations au Canada, dont Victoria, Vancouver, Kelowna, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Toronto Pearson, Hamilton, Halifax et St. John's. La compagnie aérienne exploite une flotte de Boeing 737 flambant neufs et économes en carburant et prévoit d'accroître sa flotte à plus de 46 appareils au cours des cinq à sept prochaines années.

Le programme complet des vols de Lynx comprend :

Vol aller-retour Début du service Fréquence par semaine Calgary (Alberta) - Vancouver (Colombie-Britannique) 7 avril 2022 14 x Calgary (Alberta) - Toronto (Ontario) 11 avril 2022 12 x Vancouver (Colombie-Britannique) - Kelowna (Colombie-Britannique) 15 avril 2022 2 x Calgary (Alberta) - Kelowna (Colombie-Britannique) 15 avril 2022 2 x 3 x (à partir du 29 juin) Calgary (Alberta) - Winnipeg (Manitoba) 19 avril 2022 4 x Vancouver (Colombie-Britannique) - Winnipeg (Manitoba) 19 avril 2022 2 x Vancouver (Colombie-Britannique) - Toronto (Ontario) 28 avril 2022 7 x Toronto (Ontario) - Winnipeg (Manitoba) 5 mai 2022 2 x Calgary (Alberta) - Victoria (Colombie-Britannique) 12 mai 2022 2 x 3 x (à partir du 29 juin) Toronto (Ontario) - St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) 28 juin 2022 2 x 7x (à partir du 14 juillet) Calgary (Alberta) - Hamilton (Ontario) 29 juin 2022 2 x 4 x (à partir du 29 juillet) Hamilton (Ontario) - Halifax (Nouvelle-Écosse) 29 juin 2022 2 x Toronto (Ontario) - Halifax (Nouvelle-Écosse) 30 juin 2022 3 x 5 x (à partir du 30 juillet) Edmonton (Alberta) - Toronto (Ontario) 14 juillet 2022 5 x 7 x (à partir du 30 juillet) Edmonton (Alberta) - St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)** 14 juillet 2022 5 x Calgary (Alberta) - Halifax (Nouvelle-Écosse)** 14 juillet 2022 5 x Calgary (Alberta) - St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)** 16 juillet 2022 2 x Edmonton (Alberta) - Halifax (Nouvelle-Écosse)** 30 juillet 2022 2 x

Veuillez noter que les dates peuvent changer. Visitez le site web pour connaître tous les détails du programme.

* Offre d'une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et comprennent les taxes et les frais; les tarifs varient selon la destination et la date.

** Indique un vol avec escale à Toronto, une carte d'embarquement unique, des bagages enregistrés jusqu'à destination et aucun débarquement à Toronto.

Les billets sont maintenant en vente sur le site FlyLynx.com .

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx) est la première compagnie aérienne ultra-abordable du Canada et a pour mission de rendre le voyage aérien accessible à tous grâce à des tarifs ultra-abordables, une flotte de Boeing 737 flambant neufs et ultramodernes et une expérience de vol exceptionnelle. Lynx est une compagnie aérienne canadienne privée disposant du soutien financier et de l'expertise industrielle nécessaires pour transformer le paysage aérien canadien. Pour en savoir plus, visitez FlyLynx.com ou communiquez avec Lynx sur Facebook , Twitter ou Instagram .

Ultra-fiable et économe en énergie, la flotte de Boeing 737 de Lynx Air est entretenue et exploitée par l'une des équipes les plus expérimentées du secteur. L'aéronef offre une aérodynamique avancée et des moteurs très efficaces, ce qui permet de réaliser des économies importantes de carburant et de réduire les émissions de CO 2 de la compagnie aérienne d'environ 14 % par rapport aux avions à couloir unique les plus efficaces. Il s'agit d'améliorations essentielles qui réduisent l'empreinte carbone de Lynx et qui contribuent à en faire l'une des compagnies aériennes les plus écologiques et les plus durables du Canada. Tous les appareils de Lynx répondent aux normes de sécurité internationales les plus élevées et sont certifiés par Transports Canada.

