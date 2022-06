TA annonce Advantive, un nouveau fournisseur d'applications logicielles essentielles pour les entreprises de fabrication et de distribution de produits spécialisés.





TA, une société leader de capital-investissement de croissance mondiale ayant plus de quarante ans d'expérience en matière d'investissement dans les logiciels d'entreprise, en partenariat avec ST6, une équipe d'élite de dirigeants d'exploitation de logiciels, a créé un fournisseur mondial de logiciels appelé Advantive. Cette nouvelle société offre des solutions logicielles de planification des ressources d'entreprise (ERP), de systèmes d'exécution de fabrication (MES) et de maîtrise statistique des processus (MSP) pour les fabricants spécialisés et les distributeurs grossiste.

Advantive, issue de l'association d'Advantzware, de DDI System, de Distribution One, d'InfinityQS, de Kiwiplan et de VIA, compte aujourd'hui plus de 2 500 clients dans un certain nombre de secteurs, notamment la fabrication de carton ondulé et d'emballages, les distributeurs grossistes d'équipements et de fournitures, ainsi que les constructeurs automobiles et autres fabricants spécialisés. Le siège social d'Advantive sera établi à Tampa, en Floride.

Benoit de la Tour, un dirigeant chevronné dans le domaine des logiciels ERP et de la chaîne logistique, a été nommé CEO d'Advantive. « Je suis très heureux de rejoindre Advantive en tant que CEO et de pouvoir travailler main dans la main avec TA et ST6 afin d'augmenter la valeur apportée à nos clients », a déclaré Benoit. « Advantive a été créée dans un but simple : stimuler la croissance durable des entreprises de fabrication et de distribution spécialisées. Nous sommes dans une position très privilégiée, aux côtés de nos clients, pour avoir un impact réel. Avec les solutions d'emballage, de e-commerce et de livraison d'Advantive, qui vont des ressources brutes aux produits de valeur, nous transformons le cycle de fabrication et de distribution ».

« Nous sommes très heureux de nous associer à Benoit et à ST6, car nous bâtissons notre développement en nous apppuyant sur la force des entreprises constitutives d'Advantive pour créer un leader global du marché des logiciels ERP, MES et MSP », a déclaré Hythem El-Nazer, directeur général de TA. « Les solutions logicielles d'Advantive modernisent et optimisent chaque aspect du cycle de fabrication et de distribution, de l'amélioration de la production en usine à la gestion de la qualité et de la conformité, en passant par l'optimisation de la chaîne logistique et le e-commerce. Advantive change la donne pour faire des affaires, et nous sommes très heureux de soutenir l'entreprise dans sa croissance ».

Mark Friedman, dirigeant et investisseur expérimenté de longue date en exploitation de logiciels, est le président exécutif d'Advantive. M. Friedman, actuellement directeur général de ST6, était auparavant le fondateur et le CEO d'Accruent, une société leader de logiciels qui a fait une entrée disruptive sur le marché des logiciels de gestion des installations et d'administration des baux, représentant un marché de plusieurs milliards de dollars. « Aujourd'hui plus que jamais, nos clients doivent pouvoir s'adapter rapidement aux défis de la chaîne logistique mondiale, et obtenir un avantage concurrentiel », a déclaré M. Friedman. « En combinant les forces des entreprises constitutives d'Advantive, et en fournissant des logiciels intenses et conçus spécialement, nous pensons occuper le créneau parfait pour que nos clients puissent générer des résultats transformationnels ».

À propos d'Advantive

Advantive est un leader du marché des logiciels essentiels pour les entreprises de fabrication et de distribution de produits spécialisés, qui offre des solutions logicielles ERP, MES et MSP spécialement conçues pour répondre aux besoins uniques de nos clients. Au service de plus de 2 500 clients et opérant dans 8 pays, les solutions logicielles d'Advantive rationalisent les processus complexes, optimisent la visibilité et le débit des opérations, et améliorent la qualité, la rentabilité et la croissance des revenus. Profondément intégré dans les flux de travail essentiels de bout en bout, le logiciel d'Advantive utilise l'automatisation, l'intégration transparente et les données en temps réel pour rationaliser la programmation des usines, la gestion des commandes, le contrôle qualité, la prévision et la tarification des commandes de vente, le e-commerce et les livraisons avec pour objectif de simplifier ce qui est complexe.

À propos de TA

TA est une société leader de capital-investissement de croissance mondiale. Orientée vers des secteurs ciblés au sein de cinq industries - technologie, soins de santé, services financiers, consommation et services aux entreprises -, la société investit dans des entreprises rentables et en pleine croissance offrant des possibilités de croissance soutenue et a investi dans plus de 550 entreprises dans le monde. Agissant en tant qu'investisseur majoritaire ou minoritaire, TA adopte une approche à long terme et utilise ses ressources stratégiques pour permettre aux équipes dirigeantes de créer une valeur durable dans des entreprises de croissance de qualité supérieure. TA a levé 47,5 milliards de dollars de capitaux depuis sa fondation en 1968. Les 100 et quelque professionnels de l'investissement de la société sont basés à Boston, Menlo Park, Londres, Mumbai et Hong Kong. Pour de plus amples informations sur TA, veuillez consulter le site www.ta.com.

À propos de ST6

ST6 est une équipe d'élite de dirigeants d'exploitation de logiciels qui s'associent à des sponsors de capital-investissement pour transformer des entreprises de logiciels et accélérer la création de valeur.

