EIG nomme De La Rey Venter au poste de PDG de MidOcean Energy

EIG, l'investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs internationaux de l'énergie et des infrastructures, annonce aujourd'hui la nomination de De la Rey Venter aux postes de président-directeur général de MidOcean Energy (« MidOcean ») et de directeur général d'EIG. MidOcean est une société de GNL détenue par EIG qui a pour ambition de créer un portefeuille intégré « pure play » et diversifié de projets de GNL opérationnels de haute qualité dotés de flux de trésorerie disponibles solides. M. Venter, un vétéran de l'industrie, apporte 25 années d'expérience en tant que dirigeant à l'échelle internationale dans les domaines opérationnels, de la négociation et des affaires des secteurs miniers, en amont et du GNL. Dans ses fonctions, il a entre autres occupé celle de vice-président directeur d'Integrated Gas Ventures, où il était responsable de la quasi-totalité des actifs de GNL et de gaz naturel de Shell. Auparavant, M. Venter a également endossé le rôle de directeur mondial du GNL de Shell. Il exercera son activité depuis le bureau londonien d'EIG.

« Le GNL joue un rôle primordial au sein de la transition énergétique et s'impose de plus en plus en tant que source d'énergie stratégique sur le plan géopolitique », déclare R. Blair Thomas, directeur général d'EIG. « EIG est depuis longtemps l'un des principaux fournisseurs de capitaux du secteur et a déjà investi dans neuf projets de GNL à l'échelle mondiale, intégrant à la fois les phases de liquéfaction et de regazéification. La nomination d'un directeur de l'envergure de De la Rey à la tête de MidOcean témoigne une fois de plus notre engagement envers le GNL et la transition énergétique. Nous accueillons De la Rey avec plaisir et sommes ravis de l'avenir qu'il façonnera pour MidOcean. »

M. Venter ajoute : « Les ambitions d'EIG sont convaincantes à la fois pour MidOcean et pour un monde qui aura longtemps besoin de GNL. Appartenant à une famille qui encourage les projets de gaz bas-carbone et neutre en carbone, nous sommes fortement convaincus que le GNL à un rôle important à jouer pour atteindre la neutralité carbone à travers le monde. Je suis impatient de collaborer avec l'équipe afin de développer une entreprise forte, en m'appuyant sur la vaste expérience d'EIG dans le domaine du GNL mondial, et pour que cette entreprise ait un impact réel sur le secteur très pertinent de l'industrie mondiale de l'énergie. »

M. Venter a débuté chez Shell en 2002. Outre ses rôles de vice-président directeur d'Integrated Gas Ventures et de directeur mondial du GNL, M. Venter a occupé divers postes à l'international, notamment ceux de vice-président directeur Upstream Joint Ventures, de vice-président directeur Gas & Power Africa et de vice-président commercial au Qatar. M. Venter a également été responsable des projets de technologie CCUS et de fabrication de l' « hydrogène bleu » de Shell. M. Venter est titulaire d'un MBA avec distinction de l'IMD en Suisse, d'un baccalauréat en commerce (mention Cum Laude) de l'université du Nord-Ouest et d'un baccalauréat spécialisé en finance et gestion des investissements (mention Cum Laude) de l'Université de Johannesburg, toutes deux situées en Afrique du Sud.

EIG est un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs internationaux de l'énergie et des infrastructures avec 25,0 milliards de dollars sous gestion au 31 mars 2022. EIG est spécialisée dans les placements privés portant sur des infrastructures énergétiques et assimilées à l'échelle mondiale. Au cours de ses 40 ans d'existence, EIG a investi plus de 40,1 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie à travers 380 projets ou entreprises dans 38 pays, sur six continents. Parmi les clients d'EIG figurent de nombreux fonds de pension, compagnies d'assurance, fonds de dotation, fondations et fonds souverains de premier ordre aux États-Unis, en Asie et en Europe. Le siège d'EIG se trouve à Washington D.C. et la société possède des bureaux à Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong et Séoul. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web d'EIG www.eigpartners.com.

