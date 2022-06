Le Canada, le Nouveau-Brunswick et Fredericton investissent dans des infrastructures essentielles d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées





FREDERICTON, NB, le 28 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Jenica Atwin, députée de Fredericton, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Jill Green, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Kate Rogers, mairesse de Fredericton, ont annoncé le financement de deux projets visant à remettre en état des infrastructures d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales à Fredericton.

Un des deux projets contribuera aux travaux d'amélioration qui sont en cours à la station de traitement des eaux usées de Barkers Point. Dans le cadre de la quatrième phase des améliorations apportées à l'installation, on remplacera des réservoirs spécialisés, des pompes, des conduites et d'autres systèmes essentiels au traitement des eaux usées. Ces travaux permettront de diminuer les risques de défaillances et de pertes d'eau à l'installation, ce qui minimisera les répercussions sur les plans d'eau voisins.

L'autre projet permettra de combler le déficit critique en matière d'infrastructures liées à l'eau à Fredericton. Au cours des cinq prochaines années, le projet consistera à renouveler les infrastructures d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales sur diverses rues de la ville, ainsi qu'à remplacer les trottoirs touchés par les travaux.

Il est essentiel d'investir dans les infrastructures d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales pour assurer la croissance et la santé de nos villes et de notre environnement. Ces deux projets contribueront à l'assainissement des cours d'eau et à l'amélioration de la fiabilité des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, en plus de permettre à la Ville d'allouer les fonds fédéraux existants vers un nouveau centre des arts de la scène pour la région de Fredericton.

Le gouvernement du Canada investit plus de 14,6 millions de dollars. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick fournit plus de 12,1 millions de dollars et la Ville de Fredericton fournit plus de 9,7 millions de dollars.

« Les infrastructures liées à l'eau jouent un rôle essentiel dans la santé des résident.es et la protection de notre environnement. La mise à niveau et la modernisation des infrastructures d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées et de gestions des eaux pluviales de Fredericton aideront la collectivité à mieux répondre à la demande de services tout en augmentant sa capacité à s'adapter et à faire face aux conséquences de la crise climatique. »

Jenica Atwin, députée de Fredericton, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement est heureux de soutenir cet investissement important dans l'infrastructure essentielle d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées de la ville de Fredericton. Ces projets contribueront à préparer la croissance future de la ville et à protéger l'environnement naturel. Parallèlement, cela contribuera à ouvrir la voie à du financement pour le centre des arts de la scène en donnant à la Ville une plus grande capacité en matière de financement. »

L'honorable Jill Green, ministre des Transports et de l'Infrastructure, au nom de l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional

« La Ville de Fredericton remercie sincèrement les gouvernements fédéral et provincial pour ce financement. Non seulement il nous permettra de financer les projets nécessaires d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées au cours des prochaines années, mais il nous donnera la possibilité d'affecter les fonds fédéraux existants au nouveau centre des arts de la scène. »

Kate Rogers, mairesse de Fredericton

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 92 millions de dollars dans 41 projets relevant du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada au Nouveau-Brunswick.

au Nouveau-Brunswick. Durant cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 46 milliards de dollars dans les collectivités de tout le pays afin de soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, plus de 4,5 milliard de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur les efforts déployés par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance de l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

