NTT ouvre les portes du plus grand stade connecté du monde au Tour de France Femmes avec Zwift





NTT Ltd., société de services et d'infrastructures informatiques de premier plan, tire parti de la technologie et de l'innovation pour renforcer l'expérience des spectateurs sur le Tour de France et le Tour de France Femmes avec Zwift.

L'édition 2022 verra le premier départ du Tour féminin sur les Champs-Élysées le 24 juillet 2022, avant l'arrivée du Tour masculin le même jour. La course féminine rassemblera 24 équipes composées de six coureuses et se terminera le 31 juillet 2022 à La Super Planche des Belles Filles. NTT est depuis 8 ans le partenaire technologique officiel du Tour de France.

Pour la toute première fois, et dans un contexte où l'intérêt pour le cyclisme féminin gagne en importance, NTT placera les fans au coeur de l'action et mettra en lumière ce grand rendez-vous en mettant en place un suivi en temps réel des cyclistes : le Race Center et sa capacité de modélisation prédictive pour accompagner la course. Le modèle intègre également @letourdata, le canal de contenu axé sur les données permettant de relater le déroulement de la course sur les réseaux sociaux et à la télévision. Les profils des coureuses et des équipes révéleront des informations inédites sur le peloton professionnel féminin.

Par ailleurs, NTT et A.S.O. proposeront de nouvelles expériences numériques améliorées pour susciter l'intérêt des fans du monde entier, à la maison ou sur le bord de la route. Les expériences disponibles seront les suivantes :

L'humain numérique : NTT a conçu une borne interactive présentant un avatar humain réaliste et généré par l'IA, formé à partager des informations pertinentes sur la course et le tourisme. La technologie sera installée dans la boutique officielle des fans au Grand Départ de Copenhague ainsi que dans le camion technique de NTT à la fin de chaque étape.

NTT a conçu une borne interactive présentant un avatar humain réaliste et généré par l'IA, formé à partager des informations pertinentes sur la course et le tourisme. La technologie sera installée dans la boutique officielle des fans au Grand Départ de Copenhague ainsi que dans le camion technique de NTT à la fin de chaque étape. Un jumeau numérique plus performant : NTT a créé l'année dernière un jumeau numérique de l'événement, qui permettait au personnel d'avoir une visibilité en temps réel et de rationaliser les opérations pour garantir la continuité et la résilience de la course. La technologie utilisée cette année a permis d'améliorer la connectivité et d'assurer des opérations plus intelligentes, favorisant la prise de décisions plus rapides et plus éclairées dans un environnement particulièrement complexe et en évolution constante.

: NTT a créé l'année dernière un jumeau numérique de l'événement, qui permettait au personnel d'avoir une visibilité en temps réel et de rationaliser les opérations pour garantir la continuité et la résilience de la course. La technologie utilisée cette année a permis d'améliorer la connectivité et d'assurer des opérations plus intelligentes, favorisant la prise de décisions plus rapides et plus éclairées dans un environnement particulièrement complexe et en évolution constante. Un partenariat avec Strava : La chaîne narrative en direct de NTT, @letourdata, en collaboration avec Strava, proposera des comparaisons en temps réel entre les amateurs, les pros et le Roi de la Montagne (ou les temps les plus rapides recensés) sur les réseaux sociaux et diffusés pendant la course.

"Alors que le cyclisme féminin monte en puissance comme nous l'avons vu à travers l'édition 2020 de La Course par Le Tour de France avec FDJ, qui a rassemblé plus de 30 millions de téléspectateurs, nous sommes extrêmement fiers de poursuivre notre contribution au développement de la communauté des fans et de participer à cette étape historique pour le cyclisme féminin. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour garantir l'égalité dans le cyclisme, mais nous mettons un point d'honneur à faire tout ce qui est de notre ressort pour accroître l'accessibilité de ce sport. Notre technologie nous permet de placer les fans au coeur de l'action comme jamais auparavant", explique Michele McGuire, vice-présidente de la division Managed Services Delivery, Europe, chez NTT Ltd.

"En matière de technologie, les deux courses sont très dynamiques et requièrent l'accès à des informations en temps réel pour assurer des opérations continues et sans faille tout en faisant en sorte que les fans soient mieux informés et plus impliqués. La gamme complète de solutions et l'expertise de NTT continueront à soutenir A.S.O. pour transformer la célèbre course", ajoute McGuire.

"Chez A.S.O., nous sommes très fiers de lancer le Tour de France Femmes avec Zwift et de compter sur des partenaires techniques essentiels comme NTT. Notre partenariat avec NTT est réputé pour rapprocher les fans de l'action. L'édition 2022 marquera un moment important pour le cyclisme féminin, et les fans du monde entier se réjouissent d'assister à la première édition du Tour de France Femmes avec Zwift", a déclaré Julien Goupil, directeur médias et partenariats d'A.S.O.

En tant que partenaire technologique officiel du Tour de France Femmes avec Zwift, NTT apportera désormais son soutien à A.S.O. dans quatre de ses épreuves féminines, notamment le Paris-Roubaix Femmes avec Zwift, la Flèche Wallonne Femmes et le Liège-Bastogne-Liège Femmes. Pour en savoir plus sur le soutien de NTT à A.S.O., rendez-vous sur : https://services.global.ntt/tourdefrance

Suivez @letourdata sur Twitter et consultez les prévisions de course de NTT via #NTTPredictor.

À propos d'Amaury Sport Organisation

Amaury Sport Organisation est une entreprise créatrice et organisatrice d'événements sportifs internationaux de premier plan. Spécialisée dans le « hors-stade », elle possède en interne la maîtrise de l'ensemble des métiers liés à l'organisation, à la médiatisation et à la commercialisation de compétitions sportives. A.S.O. organise 250 jours de compétition par an pour 90 événements dans 30 pays. Elle est présente dans 5 sports majeurs dont le cyclisme avec le Tour de France, les sports mécaniques avec le Dakar, les grands événements avec le Schneider Electric Marathon de Paris, le golf avec le Lacoste Ladies Open de France et la voile avec la production et la distribution d'images de courses prestigieuses. Amaury Sport Organisation est une filiale du Groupe Amaury, groupe de médias et de sport propriétaire du journal L'Équipe.

À propos de NTT Ltd.

NTT Ltd. est une entreprise leader dans le domaine des infrastructures et des services informatiques. Avec plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires, nous opérons dans plus de 200 pays et régions, et servons 5 000 clients à travers de multiples industries. Grâce à la technologie et à l'innovation, nous assurons un avenir sécurisé et connecté qui donne du pouvoir à nos employés, nos clients et nos communautés. Nous jetons les bases de l'écosystème de mise en réseau périphérie vers nuage des organisations, nous rationalisons la complexité de leurs charges de travail dans des environnements multicloud et nous innovons à la périphérie de leurs environnements informatiques, là où convergent les réseaux, le cloud et les applications. Dans la perspective d'un avenir axé sur les logiciels, nous soutenons les entreprises avec des services d'infrastructure basés sur des plates-formes. Membre de l'entreprise mondiale NTT Corporation, nous desservons 65 % des entreprises du Fortune Global 500 et 80 % des entreprises du Fortune Global 100. Nous rendons possible un avenir connecté.

