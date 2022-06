Workplace Options acquiert les outils d'évaluation du stress, de la résilience et d'intelligence émotionnelle et d'amélioration du bien-être d'Essi Systems afin de compléter son offre de solutions numériques de bien-être





PARIS, 28 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workplace Options, l'un des principaux fournisseurs de solutions globales intégrées de bien-être, a annoncé l'acquisition des outils d'évaluation du stress, de la résilience et d'intelligence émotionnelle ainsi que des outils d'amélioration du bien-être d'Essi Systems. Essi Systems est une société internationale de conseil en gestion qui fournit depuis plus de 35 ans des solutions évolutives de capital humain pour améliorer la santé des salariés et optimiser les performances de plus de 4 000 entreprises dans trente pays du monde entier.



"Cette acquisition renforcera la gamme de services numériques de Workplace Options, en ajoutant de nouveaux outils à notre ensemble de solutions émotionnelles, pratiques et physiques", déclare Alan King Président -Directeur Général de Workplace Options. "Nos clients bénéficieront des évaluations et des outils d'amélioration du bien-être qu'Essi Systems a développé pour améliorer la santé et la résilience de ses bénéficiaires."

Workplace Options va continuer le développement de la plateforme d'Essi Systems. Leur méthode d'évaluation, validée scientifiquement depuis plus de 30 ans, est proposée dans le cadre de programmes de formation, de coaching et de conseil. Les outils d'évaluation comprennent des cartographies qui fournissent une vue détaillée sur le stress, la résilience et l'intelligence émotionnelle au sein d'une population de salariés. L'outil de changement comportemental, 21 Day Club®, proposé sur la plateforme SaaS, est un programme d'évaluation et de renforcement des compétences visant à aider les individus à améliorer leurs performances et leur résilience dans le cadre de leur développement personnel et professionnel.

"Nos clients et consultants peuvent s'attendre au même niveau de qualité et de service que nous avons toujours fourni", a déclaré Karla Carmony, PDG et présidente d'Essi Systems. "Workplace Options est à l'avant-garde du développement de solutions de bien-être innovantes depuis 40 ans et nous sommes heureux qu'ils portent ce que nous avons créé au niveau supérieur."

L'acquisition des produits et services d'Essi Systems est l'un d'une série de plusieurs investissements numériques clés pour Workplace Options, alors que l'entreprise continue de croître et d'élargir ses offres pour répondre aux besoins changeants des clients et des bénéficiaires. Les outils d'évaluation d'Essi Systems seront intégrés à l'application mobile iConnectYou (iCY) de Workplace Options, ce qui permettra aux utilisateurs de passer les évaluations en ligne et de recevoir des solutions personnalisées pour améliorer leur bien-être.

Contactez [email protected] pour en savoir plus.

