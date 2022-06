Réalisez de grandes économies sur des produits technologiques de pointe lors des soldes annuels du Vendredi fou en juillet





Les acheteurs à la recherche d'économies n'ont pas à attendre les fêtes de fin d'année pour obtenir des produits technologiques de pointe à des prix réduits, puisque Lenovo propose des offres spéciales et des promotions lors de ses populaires soldes de mi-année, les soldes du Vendredi fou en juillet. Les offres comprennent certains ordinateurs portables ThinkPad jusqu'à 50 % de réduction! Du 27 juin au 18 juillet, Lenovo propose des réductions importantes sur des ordinateurs portables, des PC de jeu, des tablettes et des accessoires sur lenovo.com.

Pendant la semaine « Sneak Peek », du 27 juin au 4 juillet, les acheteurs auront un accès anticipé à certaines promotions d'ouverture et réductions. La vente principale commence le 4 juillet, avec des économies allant jusqu'à 50 % sur les PC et jusqu'à 55 % sur les accessoires et les produits technologiques pour PC. Les membres du programme MyLenovo Rewards obtiendront le double de points sur tous leurs achats pendant toute la durée des soldes - soit jusqu'à 6 % de remise sur vos achats, y compris les promotions d'ouverture!

Voici ci-dessous une sélection d'offres et de promotions comprises dans la vente de cette année* :

Semaine « Sneak Peek » (27 juin au 4 juillet)

Ordinateurs portables à partir de moins de 350 $

Jusqu'à 50 % de réduction sur les ordinateurs portables ThinkPad, comme le populaire X1 Carbon Gen 9

Jusqu'à 47 % de réduction sur les stations de travail mobiles

Jusqu'à 50 % de réduction sur les ordinateurs de bureau

Jusqu'à 40 % de réduction sur les tablettes

Les soldes du Vendredi fou en juillet: Semaine 1 (4 au 11 juillet)

Ordinateurs portables à partir de moins de 400 $

Jusqu'à 27 % de réduction sur les PC de jeu

Jusqu'à 25 % de réduction sur les ordinateurs portables Yoga

Jusqu'à 50 % de réduction sur les ordinateurs portables ThinkPad

Webcaméras à partir de moins de 30 $

Sacs à dos à partir de moins de 20 $

Jusqu'à 33 % de réduction sur les casques d'écoute

Jusqu'à 50 % de réduction sur les ordinateurs de bureau ThinkCentre

Les soldes du Vendredi fou en juillet: Semaine 2 (11 au 18 juillet)

Ordinateurs portables 2-en-1 à partir de moins de 725 $

Jusqu'à 30 % de réduction sur les ordinateurs portables de jeu

50 % de réduction sur la souris Lenovo Yoga avec pointeur laser

Clavier de jeu Lenovo Legion K300 à 36,99 $

Jusqu'à 47 % de réduction sur les stations de travail mobiles

35 % de réduction sur le tout nouveau ThinkPad Z13

40 % de réduction sur le casque de jeu Lenovo IdeaPad H100

Moniteurs à partir de 225 $

« Les acheteurs attendent avec impatience les incroyables économies du Vendredi fou. Nous voulions offrir une période de soldes similaire à celle des fêtes en juillet, où les consommateurs peuvent acheter d'excellents produits technologiques à une fraction du prix normal », a déclaré Carlo Savino, vice-président du commerce électronique pour l'Amérique du Nord et l'Amérique latine chez Lenovo. « Que ce soit pour le travail, pour le jeu ou pour l'école, tout le monde trouvera son compte lors des soldes du Vendredi fou en juillet sur le site Web Lenovo.com. »

Pour obtenir plus de détails sur toutes les offres exceptionnelles incluses dans les soldes du Vendredi fou en juillet, visitez le https://www.lenovo.com/ca/en/d/deals/doorbusters/.

Les clients qui s'inscrivent au programme MyLenovo Rewards et qui effectuent des achats sur le site Lenovo.com reçoivent toujours trois pour cent du prix d'achat sous forme de points de récompense qu'ils peuvent utiliser lors d'achats futurs et peuvent gagner des points de récompense supplémentaires pendant les périodes de soldes. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.lenovo.com/ca/en/rewards/.

* Offres valables jusqu'à l'épuisement des stocks. Magasinez tôt pour accéder à la meilleure sélection.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est un géant mondial de la technologie dont le chiffre d'affaires s'élève à 70 milliards de $ US; classée au 159e rang du classement Fortune Global 500, elle emploie 75 000 personnes dans le monde et sert des millions de clients chaque jour dans 180 marchés. Concentrée sur sa vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente pour tous, Lenovo s'est appuyée sur son succès en tant que chef de file mondial dans le domaine des PC pour se développer dans de nouveaux secteurs de croissance tels que l'infrastructure, le mobile, les solutions et les services. Cette transformation, associée à l'innovation mondiale de Lenovo, permet de construire une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable pour tous, partout. Pour en savoir plus, visitez le site Web https://www.lenovo.com, et lisez les dernières nouvelles via notre StoryHub.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 juin 2022 à 11:25 et diffusé par :