La Galerie d'art de Vancouver reçoit un financement de 29,3 millions de dollars du gouvernement fédéral pour construire la première galerie à bâtiment passif d'Amérique du Nord

Salishes de la côte, y compris les Nations Musqueam (xwm??kw?y'?m), Squamish (S?wxwú7mesh Úxwumixw) et Tsleil-Waututh (s?l'ilw'?ta??).

Aujourd'hui, la Galerie d'art de Vancouver a le plaisir d'annoncer qu'elle recevra un financement fédéral de 25 millions de dollars d'Infrastructure Canada par le biais du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), ainsi que 4,3 millions de dollars du ministère du Patrimoine canadien. Les fonds seront destinés à des fonctionnalités du bâtiment qui contribueront à concrétiser l'ambition de la Galerie d'art de Vancouver de créer un espace sûr et inclusif pour chacun, tout en étant conforme aux normes de durabilité de classe mondiale. La nouvelle galerie devrait ouvrir ses portes en 2027.

"Le nouveau centre Chan pour les arts visuels sera un édifice culture qui illustrera le meilleur des projets socialement inclusifs et respectueux de l'environnement, tout en encourageant les interactions communautaires dans un environnement durable. Axé sur la collectivité et l'accessibilité, le centre promouvra l'engagement culturel et artistique, tout en étant conforme aux meilleures normes de bâtiment passif en termes de conception propre et écoefficiente", déclare l'honorable Hedy Fry, députée du Centre de Vancouver, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs a pour objectif de construire davantage de bâtiments communautaires écoefficients, à faible émission de carbone, plus résilients et plus performants. La nouvelle Galerie d'art de Vancouver au centre Chan pour les arts visuels sera la première bénéficiant d'un bâtiment passif en Amérique du Nord et sera le musée d'art le plus écologiquement durable au Canada.

"Le financement d'Infrastructure Canada et du ministère du Patrimoine canadien contribue aux ressources nécessaires pour faire de la nouvelle Galerie d'art de Vancouver un chef de file international de la durabilité écologique", déclare Anthony Kiendl, chef de la direction et directeur de la Galerie d'art de Vancouver. "La nouvelle galerie sera une plateforme pour amplifier les voix des artistes locaux et internationaux, des communautés autochtones et variées culturellement, et un lieu de rassemblement permettant aux personnes de tout âge, culture et origine de se rencontrer et partager des idées."

La galerie a vocation à être un carrefour artistique et écologique qui encouragera, par le biais de l'engagement, la collaboration et la compréhension entre des groupes hétérogènes de la région et au-delà. Parmi les cartes maîtresses du nouveau bâtiment figurent le centre pour l'éducation préscolaire (une garderie axée sur l'art pour les enfants jusqu'à 5 ans), une maison communautaire autochtone polyvalente, un théâtre polyvalent et de nombreux espaces extérieurs pour l'art public et l'interaction.

"Les espaces culturels et les institutions comme la Galerie d'art de Vancouver jouent un rôle important dans le soutien de communautés dynamiques et inclusives. Ils connectent le passé au présent via des expositions qui informent et inspirent, protègent des artefacts et des oeuvres d'art inestimables, et promeuvent le talent de nos artistes et créateurs canadiens", déclare l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien. "Cet investissement permet au centre Chan pour les arts visuels de passer de l'étape conceptuelle à la réalisation d'une installation pionnière dont tous les Britanno-Colombiens peuvent être fiers."

L'engagement du gouvernement du Canada vient renforcer le soutien reçu d'artistes, de bénévoles, de philanthropes, de la province de Colombie-Britannique, de la ville de Vancouver et d'autres encore depuis le lancement de ce projet unique.

À propos de la Galerie d'art de Vancouver

Créée en 1931, la Galerie d'art de Vancouver est reconnue comme une des institutions d'arts visuels parmi les plus innovantes d'Amérique du Nord. Ses expositions audacieuses, ses vastes programmes publiques, et sa volonté de faire progresser la recherche se concentrent tous sur l'art historique et contemporain de la Colombie-Britannique et du monde entier. Une attention particulière est accordée aux accomplissements des artistes autochtones, ainsi qu'à ceux de la région Asie-Pacifique. Les expositions de la galerie explorent également l'impact des images dans la sphère de la culture visuelle, du design et de l'architecture au sens large.

La Galerie d'art de Vancouver est une organisation à but non lucratif soutenue par ses membres, des donateurs particuliers, des dirigeants d'entreprises, des fondations, la ville de Vancouver, la province de Colombie-Britannique par le biais du Conseil des arts de la Colombie-Britannique et le Conseil des arts du Canada.

La Galerie d'art de Vancouver est située sur les territoires ancestraux et non cédés des Nations x?m??k??y'?m (Musqueam), S?wxwú7mesh (Squamish), et s?lilw?ta? (Tsleil-Waututh), et respecte les gardiens autochtones de l'espace qu'elle occupe, dont la riche culture joue un rôle fondamental dans la vie artistique à Vancouver et dans le travail de la galerie. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur vanartgallery.bc.ca.

