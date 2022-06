Nansha donne un aperçu de l'engagement de la GBA en faveur du développement de la qualité





GUANGZHOU, Chine, 28 juin 2022 /PRNewswire/ -- Au coeur de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA), dans le sud de la Chine, se trouve Nansha, qui se situe également à côté des deux régions administratives spéciales (RAS). Un plan directeur récemment publié par Guangzhou Nansha sur l'approfondissement de la coopération globale entre Guangdong, Hong Kong et Macao dans une perspective mondiale a été présenté lors d'une conférence de presse organisée par le bureau d'information du Conseil d'État chinois le 24 juin.

Nansha bénéficie de conditions géographiques favorables, d'un large espace de développement et de solides fondations industrielles. Dans le cadre d'une forte volonté de coopération et de développement, Nansha bénéficie d'avantages l'exceptionnels pour promouvoir la coopération tous azimuts entre Guangdong, Hong Kong et Macao, a déclaré Guo Lanfeng, membre du groupe des membres du Parti dirigeant de la Commission nationale de développement et de réforme de la Chine.

Parmi les régions les plus ouvertes de Chine, la GBA, économiquement dynamique, incarne la façon dont le pays oriente son système économique ouvert vers le monde, sur la voie d'un niveau plus élevé de coopération monétaire mondiale, ce qui entraîne une plus grande coordination dirigée par la GBA entre Guangdong, Hong Kong et Macao sont Nansha, Qianhai à Shenzhen, et Hengqin à Zhuhai. Le plan ambitieux pour Nansha a marqué une autre étape importante dans la construction de la GBA de haute qualité. Le district est de nouveau sous les feux de la rampe après des dizaines d'années de développement, selon le gouvernement populaire du district de Nansha de la ville de Guangzhou.

Lors de la conférence de presse, le plan a insisté sur la nécessité pour Nansha de renforcer la construction de bases de coopération industrielle pour l'innovation scientifique et technologique. Par ailleurs, le district devait soutenir les efforts communs de Guangdong-Hong Kong-Macao en matière d'innovation scientifique et technologique en lançant de grandes plateformes à cet effet et développer l'industrie de la haute technologie en attirant du personnel de grand talent ayant une perspective mondiale. De plus, le plan stipule que pour faire de Nansha un pôle d'attraction pour les entreprises et les talents dans le domaine de la haute technologie, les entreprises basées dans la Startup Zone et opérant dans les secteurs encouragés par l'État auront droit à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 15 %, et les revenus des citoyens de Hong Kong et de Macao travaillant à Nansha seront exemptés de toute augmentation d'impôt. En outre, Nansha a dévoilé une série de mesures visant à promouvoir le développement des industries des semi-conducteurs et des circuits intégrés. À ce titre, la zone pilote de libre-échange offrira un soutien sur neuf fronts, allant du lancement de grands projets et du financement d'entreprises à la montée en gamme de la chaîne industrielle des circuits intégrés, en passant par la subvention de l'utilisation de l'électricité dans la production et la promotion de normes de qualité automobile auprès des entreprises.

Nansha accueille désormais plus de 400 entreprises d'intelligence artificielle (IA), car elle relie le couloir d'innovation scientifique et technologique Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong à son homologue reliant Zhuhai à Macao.

« La principale raison pour laquelle nous avons lancé une entreprise à Nansha est que le district a créé une synergie suffisante entre les industries, les universités et les instituts de recherche pour la croissance de l'IA », a déclaré Cao Tiantian, cofondateur de DeepMirror, un développeur d'intelligence spatiale.

Ces dernières années, une multitude d'instituts de recherche réputés et de centres scientifiques de pointe à grande échelle se sont développés à Nansha, dans le but de stimuler la croissance des sciences fondamentales et des technologies de pointe, entre autres. Ces nouveaux arrivants bénéficieront des atouts de la base d'innovation et de technologie de Qingsheng, et de la cité scientifique de Nansha, d'une superficie de 99 kilomètres carrés, qui est toujours en construction. « Avec son essor récent en matière d'innovation scientifique et technologique, Nansha commence à démontrer sa force en tant que pionnier tardif », a indiqué Fu Zhengping, directeur de l'Institut des zones de libre-échange de l'Université Sun Yat-sen.

La Silicon Valley, pôle d'attraction des grandes entreprises technologiques mondiales, jouit d'une influence bien plus importante que la baie de San Francisco. Les villes mondiales aspirent à devenir ses plus grandes rivales. À Nansha, le bon côté des choses est que les jeunes du monde entier y trouvent un endroit idéal pour promouvoir l'innovation et l'esprit d'entreprise.

Fondé en 2017, TIMETABLE, un incubateur d'entreprises basé à Nansha pour les jeunes de la GBA, a aidé plus de 40 startups de Hong Kong et de Macao à innover et à se développer. Il est destiné à offrir des services d'incubation pour développer des domaines tels que la technologie et le divertissement numériques, ainsi que de nouveaux types de consommation et de vente au détail.

« Pour ceux qui aspirent à créer une entreprise, un moment opportun et un climat favorable ne peuvent être plus importants », a déclaré Wu Jiahui, fondateur de TIMETABLE. « La GBA, à la pointe de la technologie, offre d'énormes opportunités de marché et voit un flux sans entrave de facteurs de production, au-delà d'une gamme complète de services de soutien destinés aux entrepreneurs et d'un environnement commercial inégalé que Nansha a à offrir. Tout cela fait du district un lieu de prédilection pour les entrepreneurs de Hong Kong et de Macao. »

Outre les opportunités de développement, un environnement urbain modernisé est également la clé pour retenir les talents. En tant que composante intégrale du « soft power » d'une ville, la campagne « ville intelligente » place la GBA sur la voie d'une croissance plus rapide. Et Nansha montre son côté positif, car les moyens de subsistance des gens sont renforcés par des technologies innovantes, allant du big data au cloud computing.

Selon un responsable du programme consacré à la ville intelligente de Nansha, le district se dirige vers une destination plus accueillante et plus intelligente. Cela signifie que cette initiative servira de tremplin à la perception de données urbaines universelles et créera un centre pour toutes les activités intelligentes. Ce faisant, un système inclusif conçu pour rendre les services d'éducation, de soins de santé et de soins aux personnes âgées plus axés sur la technologie et plus accessibles devrait être mis en place, et les services proposés aux citoyens de Hong Kong et de Macao, ainsi qu'aux professionnels du reste du monde, seront davantage modernisés.

