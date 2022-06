RPG Time, le carnet d'aventure dessiné à la main : La légende de Wright arrive sur Nintendo Switchtm et PlayStation®4 le 18 août 2022 !





Les précommandes pour Nintendo Switchtm sont déjà disponibles et une sortie sur Steam® est prévue pour le 13 septembre 2022 !

TOKYO, 28 juin 2022 /PRNewswire/ -- Aniplex Inc. a annoncé aujourd'hui le lancement du carnet d'aventure dessiné à la main RPG Time : La légende de Wright sortira sur Nintendo Switchtm et PlayStation®4 le 18 août 2022, et est disponible en précommandes pour la Nintendo Switchtm via le Nintendo eShop dès aujourd'hui. Les fans peuvent également s'attendre à une sortie sur Steam® le 13 septembre 2022. De plus, une toute nouvelle bande-annonce est déjà disponible sur la chaîne YouTube officielle d'Aniplex of America.

RPG Time : La légende de Wright place les joueurs dans une salle de classe après les cours, où ils sont invités à jouer à La légende de Wright, un RPG épique créé par un garçon nommé Kenta, qui rêve de devenir créateur de jeu. DeskWorks, l'équipe de développement derrière ce jeu, a débuté son incroyable carrière en remportant le Grand Award aux Japan Game Awards 2007, Amateur Division avec leur jeu phare, Battle Quest. Depuis ce jour et après seize ans de conceptualisation et dix ans de développement, RPG Time : La légende de Wright est né avec plus de deux cents pages d'animation dessinée à la main débordant de créativité qui ont valu au jeu un succès critique à travers le monde.

[Aperçu du produit]

Titre RPG Time : La légende de Wright Genre Carnet d'aventure dessiné à la main Plateforme Nintendo Switchtm?PlayStation®4?Steam?Xbox Series X|S?Xbox One?Windows Langues japonais/anglais/chinois simplifié Nombre de joueurs 1 Date de sortie 18 août 2022 ... Nintendo Switchtm?PlayStation®4 ?Téléchargement uniquement 13 septembre 2022... Steam Déjà disponible ... Xbox Series X|S?Xbox One?Windows Prix ? 29,99 Site officiel : https://rpgtime-en.com/ Twitter @RPGTimeEN (https://twitter.com/RPGTimeEN) PEGI 7 Droits DeskWorks / Aniplex Développeur DeskWorks Inc. Ventes Aniplex Inc.

