Fonds Dynamique annonce l'arrivée de Richard J. Lee au sein de l'équipe des actions productives de revenu





TORONTO, le 28 juin 2022 /CNW/ - Fonds Dynamique annonce la nomination de Richard J. Lee au poste de vice-président et gestionnaire de portefeuille de l'équipe des actions productives de revenu, à compter du 4 juillet 2022.

M. Lee possède 15 ans d'expérience diversifiée dans la gestion d'actifs de caisses de retraite pour le compte d'une importante institution financière.

«?Nous sommes heureux d'accueillir M. Lee au sein de l'équipe des actions productives de revenu. Très respecté, il s'appuie sur un grand savoir-faire qui couvre toutes les catégories de placements et qui nous aidera à continuer de fournir de solides résultats à nos clients?», a déclaré Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique.

Sous réserve des inscriptions requises à titre de gestionnaire de portefeuille, il entrera en fonction le 1er août 2022.

Après une brillante carrière de plusieurs décennies dans les marchés financiers, John Harris, vice-président et gestionnaire de portefeuille, prendra sa retraite le 31 décembre 2022. Au cours des six prochains mois, M. Harris travaillera avec M. Lee et le reste de l'équipe des actions productives de revenu afin d'assurer une transition en douceur.

Pour en savoir plus, visitez dynamic.ca/fr.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

Site Web : dynamic.ca/fr | Twitter : @DynamicFunds | LinkedIn : www.linkedin.com/company/dynamic-funds/

