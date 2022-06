Propulsion Québec dévoile Transporteur + : Un guide technique sur l'électrification des autobus scolaires québécois





QUÉBEC, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents (TEI), a mis sur pied Transporteur +, un guide technique sur l'électrification des autobus scolaires québécois afin de mener à bien la transition des parcs d'autobus des transporteurs scolaires québécois. La réalisation de ce guide renforce le positionnement de Propulsion Québec comme un acteur clé pour accélérer l'électrification des transports, accompagner les parties prenantes dans le virage électrique et favoriser la transition écologique de l'économie du Québec.

Ce guide technique présente toutes les informations pertinentes pour entamer l'électrification des parcs d'autobus scolaires : une revue des technologies d'autobus électriques et de leurs systèmes de recharge, de leurs évolutions futures, et des pistes d'actions concrètes aux transporteurs pour aborder ce virage technologique d'ici 2025. Il a pour objectif de démystifier les travaux à planifier pour la transition, d'identifier les exigences opérationnelles de la technologie et de fournir des solutions pour y répondre.

Ce guide s'adresse principalement aux petits et moyens transporteurs scolaires (jusqu'à 50 autobus) qui y trouveront les premières étapes pour accomplir leur transition énergétique.

« Au printemps 2021, le gouvernement du Québec a annoncé la mise en place du nouveau programme d'électrification du transport scolaire, avec comme ambition d'électrifier 65% du parc d'autobus scolaire au Québec afin d'atteindre les objectifs du Plan pour une économie verte 2030. C'est pour répondre à ce besoin que nous avons développé le guide Transporteur +. De plus, il s'agit d'une action concrète qui répond à un des huit thèmes de la feuille de route industrielle Ambition TEI 2030 : mener l'effort de la transition des véhicules électriques en Amérique du Nord. Ensemble, faisons du Québec un leader mondial en transports électriques et intelligents ! », a mentionné Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec.

« La Fondation Familiale Trottier est fière de pouvoir contribuer au déploiement de l'électrification des autobus scolaires au Québec en appuyant la création de ce guide. Nous sommes convaincus que cette feuille de route, qui se veut un outil pratique et accessible, contribuera non seulement à l'atteinte des objectifs ambitieux d'électrification du parc d'autobus scolaires québécois, mais également à l'atteinte de nos objectifs climatiques », a fait valoir Éric St-Pierre, directeur général à la Fondation Familiale Trottier.

Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier de la Fondation Familiale Trottier, du Fonds Climat du Grand Montréal et du Fonds de solidarité FTQ. Propulsion Québec souhaite également remercier l'organisme L'Accélérateur de transition et l'équipe de WSP Canada pour leurs contributions essentielles, ainsi que l'ensemble des experts rencontrés dans le cadre de l'élaboration de ce guide.

Le guide Transporteur+ a été dévoilé le 28 juin 2022 dans le cadre du congrès annuel de la Fédération des Transporteurs par autobus.

POUR CONSULTER LE GUIDE : https://propulsionquebec.com/programmes/transporteur-plus/

À propos de Propulsion Québec?

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec?catalyse les acteurs de l'écosystème autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les chefs de file mondiaux du développement et du déploiement des transports électriques et intelligents, au bénéfice de l'économie et de l'environnement du Québec. Créée en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui plus de 260 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon six chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), d'ATTRIX, du Mouvement Desjardins, de Fasken, du Fonds de solidarité de la FTQ, d'Hydro-Québec et de Québecor.??

